Επέστρεψαν οι μάσκες στη Νέα Υόρκη: Επιμένει η τοξική αιθαλομίχλη από τις φωτιές στον Καναδά

Η Νέα Υόρκη διανέμει δωρεάν μάσκες. Ο Καναδάς εξακολουθεί να καλεί τους πολίτες να φορούν μάσκα εάν δεν μπορούν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Οι πυρκαγιές του Καναδά επηρεάζουν για τρίτη ημέρα και τη βόρεια Αμερική.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επικίνδυνες συνθήκες αναμένεται να επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια άνθρωποι στη βόρεια Αμερική και δη στη Νέα Υόρκη έχουν λάβει την οδηγία να φορούν μάσκες N95 σε εξωτερικούς χώρους λόγω των κακών επιπέδων ποιότητας του αέρα που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές ιστορικών διαστάσεων που καίνε στον Καναδά.

Αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποιήσεις για μεγάλο κομμάτι της χώρας, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ιντιάνα δυτικά και νότια μέχρι τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα. Μεγάλες πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, η Ουάσιγκτον και η Νέα Υόρκη ξύπνησαν πνιγμένες σε ένα ανθυγιεινό τοξικό νέφος, μία μέρα αφότου η πόλη της Νέας Υόρκης κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα εδώ και δεκαετίες, ξεπερνώντας για λίγη ώρα ακόμη κι εκείνη του Νέου Δελχί.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ερικ Ανταμς, συνέστησε στους πολίτες να φορούν μάσκες τύπου Ν-95 όταν βρίσκονται στον δρόμο και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες συνέστησε να αποφύγουν κάθε μετακίνηση.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης συνέστησαν επίσης στους κατοίκους του Κονέκτικατ να παραμείνουν στα σπίτια τους κι εάν είναι εντελώς απαραίτητο να μετακινηθούν, να το κάνουν φορώντας τις μάσκες προστασίας. Πολλά δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης παρέμειναν κλειστά χθες.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», δήλωσε η 65χρονη Λίντα Τζουλιάνο παίρνοντας μία από τις μάσκες που διανέμονται στους κατοίκους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

«Μου θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου όταν βλέπω τον ουρανό γεμάτο καπνό», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανησυχητική».

Τα ζωολογικά πάρκα στην Ουάσιγκτον, το Μπρονξ και το Σέντραλ Παρκ είχαν κλείσει και οι μαθητές των δημόσιων σχολείων της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν σήμερα στο σπίτι και θα παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω του διαδικτύου.

Στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης αλλά και της Φιλαδέλφια υπήρξαν καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της περιορισμένης ορατότητας, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA.

Blade Runner 2049 Vs New York 2023 *Close enough pic.twitter.com/MzEV9ac3gc

Με σχεδόν 8.000.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, το Κεμπέκ είναι αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές γεγονός. Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφεί διπλάσιες πυρκαγιές σε σχέση με τον μέσο όρο την ίδιας περιόδου τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Χθες στην επαρχία ήταν ενεργές περισσότερες από 150 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 90 εκτός ελέγχου. Νέες ενισχύσεις – από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Πορτογαλία…-- αναμένονται τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον Στεφάν Καρόν της υπηρεσίας Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές: «Είμαστε μόνο στην αρχή της εποχής των πυρκαγιών».

Παράλληλα μεγάλος παραμένει ο κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές, εκτίμησαν οι καναδικές αρχές.

Canada's fires turning New York's to "orange! schools and public places are closed pic.twitter.com/LLoljy9RCE