Ένας μικρός «εισβολέας» στο Λευκό Οίκο κινητοποίησε τη μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ

Ένα μικρό παιδί πέρασε μέσα από την περίφραξη έξω από τον Λευκό Οίκο και... «αναχαιτίστηκε» από υπαλλήλους της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, την Τετάρτη, 26 Μαρτίου.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Άντονι Γκουλιέλμι δήλωσε ότι ο νεαρός «εισβολέας» πέρασε μέσα από τον φράχτη στη βόρεια πτέρυγα του προαύλιου χώρου του Λευκού Οίκου γύρω στις 18:30, περίπου μία ώρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από το Οβάλ Γραφείο νέους δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

«Οι αξιωματικοί επέστρεψαν γρήγορα το παιδί στους γονείς του, χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό», ανέφερε ο Γκουλιέλμι σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Just after 6:30 p.m. on Wednesday, U.S. Secret Service Uniformed Division officers observed a child slip through the White House north fence. Officers quickly reunited the child with their parents without incident. https://t.co/MeEEJxvLsq