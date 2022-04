Ένα Airbus A380 έκανε δοκιμαστική πτήση με μαγειρικό λάδι ως καύσιμο

Ένα Airbus A380 πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση χρησιμοποιώντας ως καύσιμο μαγειρικό λάδι.

Το θηριώδες αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τουλούζη- όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας- και πραγματοποίησε πτήση τριών ωρών, στις 25 Μαρτίου. Ο ένας από τους τέσσερις κινητήρες του λειτουργούσε στο 100% με βιώσιμο καύσιμο (SAF), που κυρίως αποτελούνταν από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και άλλα λίπη.

Ήταν η πρώτη δοκιμή με χρήση 100% SAF σε όλες τις φάσεις της πτήσεις. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που μη αναμεμειγμένο SAF χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμή με A380», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Αμπσμέιερ, πιλότος δοκιμαστικών πτήσεων της Airbus. «Η δοκιμή πέτυχε όλους τους στόχους, κάτι που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του πρότζεκτ, για συγκεκριμένους ελιγμούς», συμπλήρωσε, ενώ επεσήμανε ότι από την πλευρά των πιλότων δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά.

👀 who’s the next ✈️ to take off with 100% Sustainable Aviation Fuel…it’s the #A380! After the #A350 and the #A319neo last year, we’re so proud to continue our 100% SAF journey with this iconic aircraft that will remain in our skies for decades to come https://t.co/l3WS4fmiJM pic.twitter.com/PShaVbTMLh