Ελβετία: Μουσουλμάνα πολιτικός πυροβόλησε εικόνα της Παναγίας

Σάλος ξέσπασε στην Ελβετία με μια πολιτικό που πυροβόλησε μια εικόνα της Παναγίας και του Χριστού, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες με το γεγονός, δηλώνοντας περήφανη.

Ελβετή πολιτικός Σάνια Αμέτι παραιτήθηκε από την ηγεσία του Κόμματος των Φιλελευθέρων Πρασίνων στη Ζυρίχη μετά από αναταραχή σχετικά με τις φωτογραφίες της να πυροβολεί εναντίον χριστιανικού μοτίβου. Το απόγευμα της Κυριακής διέγραψε φωτογραφίες που είχαν ήδη δημοσιευτεί στα social media και ζήτησε συγγνώμη. Η ίδια, κατάγεται από τη Βοσνία, γεννήθηκε σε οικογένεια μουσουλμάνων και βρέθηκε στην Ελβετία ως πρόσφυγας

Η νεολαία του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος κατέθεσε μήνυση κατά της Αμέτι για παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας και της λατρείας, ανακοίνωσε το κόμμα το πρωί της Δευτέρας (9/9). Ο Νικολά Ριμολντί, ιδρυτής του Mass-Voll, ενός κινήματος που δημιουργήθηκε για να διαμαρτυρηθεί για τα μέτρα της πανδημίας, ανακοίνωσε επίσης ότι θα ασκήσει κατηγορίες.

Sanija Ameti, an Albanian muslim living in Switzerland, shoots at picture of Mary and Jesus and proudly posts it on social media



After backlash, she deletes the post and claims she wasn't aware it may come off as offensive pic.twitter.com/jBBzEZ9iG1