«Είμαι ο πιλότος του F-35 που συνετρίβη, δεν είμαι σίγουρος πού είναι»- Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση

Οι διάλογοι του πιλότου, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το μαχητικό αεροσκάφος F-35 πριν από λίγες μέρες, με την αμερικανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών ήρθαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανικός στρατός την Κυριακή έχασε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αδύνατο να το εντοπίσει. Τελικά τα ξημερώματα Τρίτης (ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του F-35. Ωστόσο εντύπωση προκαλούν οι διάλογοι του πιλότου, αλλά και του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου κατέφυγε αυτός μετά την ασφαλή του προσγείωση, με την αμερικανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών, το γνωστό 911.

Η γυναίκα που απάντησε στην κλήση δεν φάνηκε σύμφωνα με το ηχητικό ιδιαίτερα πεπεισμένη πως μιλούσε όντως με τον πιλότο του μαχητικού F-35 το οποίο είχε συντριβεί. Τον ρωτούσε αν αισθάνεται καλά και αν έχει αιμορραγία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης.

Ο πιλότος ακούγεται στο ηχητικό να ζητά επανειλημμένα ασθενοφόρο από το 911 ευρισκόμενος σε σπίτι στη Νότια Καρολίνα όπου είχε βρεθεί μετά την πτώση του με αλεξίπτωτο.

Η τετράλεπτη ηχογράφηση αποτυπώνει τις παράξενες συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η κλήση στην οποία ακούγονται τρία άτομα αγνώστων λοιπών στοιχείων: ένας κάτοικος του Βόρειου Τσάρλεστον που εξηγεί ήρεμα ότι ένας πιλότος μόλις έπεσε με αλεξίπτωτο στην αυλή του, ο πιλότος που δεν ξέρει τι απέγινε το αεροσκάφος F-35 και μια μπερδεμένη τηλεφωνήτρια που προσπαθεί να βγάλει νόημα από όλα αυτά.

«Έχουμε έναν πιλότο στο σπίτι, και υποθέτω ότι προσγειώθηκε στην πίσω αυλή μου, και προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορούσατε να στείλετε ένα ασθενοφόρο στο σπίτι, παρακαλώ», είπε ο κάτοικος. Από την πλευρά του ο πιλότος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν 47 ετών, ανέφερε ότι αισθανόταν «εντάξει» μετά την πτώση. Μόνο η πλάτη του πονούσε, όπως είπε. Ο κάτοικος είπε επίσης ότι ο πιλότος φαινόταν μια χαρά.

«Κυρία μου, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη. Είμαι ο πιλότος. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη διάσωση», ακούγεται να λέει ο πιλότος. «Δεν είμαι σίγουρος πού βρίσκεται το αεροπλάνο. Κάπου θα πρέπει να έχει συντριβεί. Εγώ εκτινάχθηκα».

Στη συνέχεια της κλήσης, έκανε άλλη μια έκκληση για ιατρική βοήθεια. «Κυρία μου, είμαι πιλότος σε στρατιωτικό αεροσκάφος και εκτινάχθηκα. Οπότε έπεσα με αλεξίπτωτο στο έδαφος. Μπορείτε, παρακαλώ, να στείλετε ένα ασθενοφόρο;» είπε ο πιλότος.

Το F-35 συνετρίβη την Κυριακή, αφού μια δυσλειτουργία ώθησε τον πιλότο να εκτιναχθεί πάνω από το Τσάρλεστον και να προσγειωθεί στην αυλή κατοικίας, όχι μακριά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τσάρλεστον. Το Σώμα Πεζοναυτών δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στα μαχητικά αεροσκάφη αυτού του τύπου, που προορίζεται για να προστατεύει τους πιλότους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει πώς το F-35 κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Υποστήριξαν επίσης ότι ενώ δεν ήταν σαφές, γιατί το αεροσκάφος συνέχισε να πετάει, το λογισμικό ελέγχου πτήσης θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει κρατώντας το σταθερό αν και δεν υπήρχε πλέον πιλότος στο χειριστήριο.

Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και τα αποτελέσματα από μια επίσημη επιτροπή εξέτασης θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες.

"We had a military jet crash. I'm the pilot ... I'm not sure where the airplane is."



911 calls have been released from the military pilot who ejected from an F-35 fighter jet that temporarily went missing earlier this week. @martharadditz has more. pic.twitter.com/YjxVWvkUZs