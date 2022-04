Εικόνες και βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της ναυαρχίδας Moskva πριν βυθιστεί

Φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται ότι δείχνουν το καταδρομικό του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού Moskva λίγο πριν από τη βύθισή του στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο, που θεωρούνταν «ναυαρχίδα», βυθίστηκε μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικούς πυραύλους Neptune, όπως έχει ενημερώσει η Ουκρανία. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έπεσε θύμα επίθεσης αλλά τονίζει πως θυμίστηκε ύστερα από πρόβλημα που υπήρξε εν πλω.

Στις εικόνες φαίνεται ένα νέφος μαύρου καπνού να αναδύεται από το Moskva, που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει κανένα ίχνος του προσωπικό του, κάτι μπορεί να δείχνει ότι είχε εκκενωθεί.

Moskva last moments Thread 1/



A bit of analysis relating to this photo. First note at least two ships are at Moskva's side. This ship from which photo taken & the ship behind Moskva spraying water at her. The photo taken at daytime, she was struck at night, so hours after struck pic.twitter.com/d56OOS5r50