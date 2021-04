Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Ζοζέπ Μπορέλ, υποσχέθηκε χθες Κυριακή ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει «ακλόνητη» υποστήριξη στο Κίεβο κι εξέφρασε την ανησυχία του για τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από την Ουκρανία», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Μπορέλ έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, τον Ντμίτρο Κουλέμπα. Εξέφρασε ακόμη την «ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ο κ. Μπορέλ ανήγγειλε ότι θα συζητήσει με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας και τους υπουργούς Εξωτερικών των 27 χωρών μελών της ΕΕ στο προσεχές συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων τον Απρίλιο. Το Κίεβο κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τη Μόσχα ότι συγκεντρώνει στρατεύματα στα βόρεια και στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, καθώς και στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

