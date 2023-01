Διχασμένοι οι φαν της Beyoncé μετά τη συναυλία στο Ντουμπάι - «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα»

Διχασμένοι εμφανίζονται οι φαν της Beyoncé αναφορικά με τη συναυλία που έδωσε στο Ντουμπάι για τα εγκαίνια πολυτελούς ξενοδοχείου. Ήταν η πρώτη live εμφάνισή της εδώ και πέντε χρόνια και πληρώθηκε, κατά πληροφορίες, 24 εκατ. για το show της.

Στη συναυλία στο Atlantis The Royal απαγορεύονταν αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα στους περίπου 1.500 παρευρισκόμενους, ωστόσο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο.

Music superstar Beyoncé performed her first full concert in more than four years in Dubai pic.twitter.com/9Rut4NYZ3w — Reuters (@Reuters) January 23, 2023

Πολλοί φαν της σούπερ σταρ ήταν εκστασιασμένοι για την επιστροφή της Queen B, άλλοι ωστόσο δυσαρεστήθηκαν ιδιαιτέρως για την επιλογή της τοποθεσίας.

Το Renaissance, το τελευταίο άλμπουμ της Αμερικανίδας καλλιτέχνη «τιμά την queer κουλτούρα» και για πολλούς ήταν αφύσικο να βρεθεί η Beyoncé σε μία χώρα με αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Beyoncé in Dubai & everywhere all at once 🤩 pic.twitter.com/VIQEAh3aJb — Katherine Harris (@IamKatHarris) January 22, 2023

«Δεν χρειαζόταν τα χρήματα»

Η freelance δημοσιογράφος μουσικής Abigail Firth, μιλώντας στο BBC, στάθηκε στην ταυτότητα του τελευταίου της άλμπουμ και στην επιλογή να εμφανιστεί στο Ντουμπάι, αναφέροντας πως «φαίνεται σαν μια πραγματικά λανθασμένη επιλογή».

«Είναι ήδη πολυεκατομμυριούχος, δεν χρειαζόταν ιδιαίτερα τα χρήματα» παρατήρησε και δήλωσε πως «αυτός είναι και ο λόγος που δέχεται κριτική».

Η κριτική αυτή, ωστόσο, δεν είναι τόσο έντονη καθώς υπάρχει κάποιος δισταγμός ο οποίος εκρέει από το «πόσο εκτιμάται από την LGBT κοινότητα» σημείωσε η ίδια.

Ο Lawrence Barton, οποίος διευθύνει αλυσίδα gay bar στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας δήλωσε «απογοητευμένος» με τη συναυλία της στο Ντουμπάι, αλλά θέλει να μάθει από την ίδια τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να τη δώσει.

WATCH: Beyoncé rise into the air as she closes her show in Dubai. 🔥 pic.twitter.com/Lrwrwc4qN0 — RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) January 21, 2023

«Η Beyoncé θεωρείται σύμμαχος από την LGBTQI κοινότητα» είπε, συμπληρώνοντας: «Αλλά, δεν γνωρίζουμε εάν σκέφτηκε καθόλου τη νομοθεσία για τους LGBTQI εκεί, μπορεί να μην το σκέφτηκε. Πρέπει ν΄ακούσουμε από την ίδια την Beyoncé πώς αισθάνεται για την κατάσταση που βιώνει η κοινότητά μας εκεί».

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι φαν της επικριτικοί ως προς την απόφασή της αυτή. Μερικοί στάθηκαν στο ότι πληρώθηκε από ένα επιχειρηματία και όχι την κυβέρνηση της χώρας, φέρνοντας - στον αντίποδα - το παράδειγμα του ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ ο οποίος ήταν ένα από τα δημόσια πρόσωπα που προώθησαν το Μουντιάλ στο Κατάρ.

This view of Beyoncé performing Crazy In Love in Dubai > pic.twitter.com/D8AmUfNFX0 — BeyVanity | fan account (@BeyVanity) January 22, 2023

Με πληροφορίες από BBC