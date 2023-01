Η Beyoncé έλαμψε στην πρώτη της συναυλία μετά από τέσσερα χρόνια στο νέο Atlantis του Ντουμπάι - «$24 εκατ. η αμοιβή της»

H «βασίλισσα» Beyoncé επέστρεψε στις λάιβ συναυλίες μετά από τέσσερα χρόνια.

Η 41χρονη περφόρμερ εμφανίστηκε στο νέο Atlantis The Royal Resort του Ντουμπάι, σε ένα θέαμα που το Variety περιέγραψε σαν «θεατρική παραγωγή».

Pendant ce temps, un hôtel le plus cher au monde s’ouvre à #Dubaï, Atlantis The Royal.

Une dizaine de stars 🇷🇺/🇺🇦 au programme ! La participation de Beyoncé a coûté 24 millions $. Bcp d’invités Ukr et russes (à 150 M$ l’entrée). For some it's a war, for others a mother-in-law pic.twitter.com/uQ4A72ZTWX