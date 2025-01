Διαστημικό σκουπίδι μισού τόνου έπεσε σε χωριό στην Κένυα

Τεράστιο θραύσμα από διαστημικό αντικείμενο έπεσε σε χωριό στην Κένυα.

Η Διαστημική Υπηρεσία της Κένυας (KSA) ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το αντικείμενο που έπεσε από τον ουρανό σε ένα χωριό της Κένυας το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Λίγο αργότερα, την Τετάρτη (Πρωτοχρονιά), το αντικείμενο αναγνωρίστηκε ως «θραύσμα διαστημικού αντικειμένου».

Το αντικείμενο έπεσε στο απομακρυσμένο χωριό Mukuku, στη νότια κομητεία Makueni, με την KSA να το περιγράφει ως «διαστημικό σκουπίδι» πλάτους 2,5 μέτρων (περίπου 8 πόδια) και βάρους 500 κιλών (περίπου 1.100 λίβρες).

A metallic object, weighing approximately 500 kilograms and measuring 2 meters in diameter, crashed into Mukuku Village in Eastern Kenya, on December 30.



The Kenya Space Agency has reassured the public that the debris poses no immediate safety threat. pic.twitter.com/tLT2FmFIXu — BBC News Africa (@BBCAfrica) January 2, 2025

«Ο Οργανισμός επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το αντικείμενο, ένας μεταλλικός δακτύλιος με διάμετρο περίπου 2,5 μέτρα και βάρος περίπου 500 κιλά, είναι θραύσμα διαστημικού αντικειμένου», ανέφερε η KSA.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν δακτύλιο διαχωρισμού από έναν πύραυλο, με την Υπηρεσία, να σημειώνει ότι τα διαστημικά σκουπίδια συνήθως πέφτουν στον ωκεανό ή καίγονται πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης.

[WATCH]

A metallic object weighing approximately 500 kilograms has crashed into Makueni County in Kenya. The Kenya Space Agency says preliminary assessments suggest that the object is a separation ring from a rocket's launch vehicle. pic.twitter.com/nRNUlbruQn — SABC News (@SABCNews) January 2, 2025

Το αντικείμενο που έπεσε, είναι πιθανότατα μεμονωμένη υπόθεση και βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα, πρόσθεσε η Διαστημική Υπηρεσία της Κένυας.

Ο Julius Rotich, διοικητής της αστυνομίας της κομητείας Mbooni Sub, είπε στο Kenya Broadcasting Corporation ότι το αντικείμενο ήταν ακόμα ζεστό όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τη Δευτέρα και ότι έπρεπε να αποκλείσουν το σημείο, απομακρύνοντας και τους κατοίκους, μέχρι να κρυώσει.

Two days after metallic object fell from the sky and landed at Mukuku, Makueni, fresh details about it have emerged.



The Kenya Space Agency, a government agency tasked with fostering responsible space activities, has identified the object as a separation ring from a rocket. pic.twitter.com/63AYiImZXq — theHubTV (@theHubTVke) January 1, 2025

Ο τηλεοπτικός σταθμός έδειξε εικόνες από τον δακτύλιο που έπεσε πάνω σε μερικά δέντρα, με κατοίκους να συγκεντρώνονται γύρω του. Από την πλευρά της, η Διαστημική Υπηρεσία της Κένυας (KSA) αναλύει το αντικείμενο και εργάζεται για να βρει από πού ακριβώς προήλθε.

Με πληροφορίες από CNN