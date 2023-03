Champions League: Σοβαρά επεισόδια πριν τον αγώνα Νάπολι-Άιντραχτ

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη Νάπολη της Ιταλίας πριν τον αγώνα της ομώνυμης ομάδας της πόλης με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Champions League.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνονται εικόνες με σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και την ιταλική αστυνομία.

Shocking scenes currently ongoing in Naples:



guerrilla in downtown, a squad of 20 policemen risking their life, as a Eintracht and Atalanta hooligans allied are setting on fire the city.



Naples is currently hostage of 300 hooligans pic.twitter.com/yFqgQBmEoc