Το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό εκδίωξε ρωσικά υποβρύχια στα ανοιχτά της Νορβηγίας

Πολεμικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού παρακολούθησε τις κινήσεις δύο ρωσικών υποβρυχίων καθώς έπλεαν στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο «κυνηγός» υποβρυχίων HMS Portland του βρετανικού πολεμικού στόλου παρακολουθούσε το υποβρύχιο Severodvinsk με πυραύλους κρουζ και το υποβρύχιο Vepr..

Το Βασιλικό Ναυτικό ανέφερε ότι η φρεγάτα Type 23 εντόπισε τα υποβρύχια στις 16 και 19 Ιουλίου, νότια κατά μήκος της νορβηγικής ακτής από την Αρκτική, προτού οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής αναλάβουν δράση, καθώς συνέχιζαν προς την Αγία Πετρούπολη για τον εορτασμό της Ημέρας του Ρωσικού Ναυτικού, που θα γίνουν στις 31 Ιουλίου.

Great to have @HMSPortland in Oslo on a short-notice visit following a busy time at sea 🚢 #UKandNorway #WeAreNATO https://t.co/FyvkVlMAsV pic.twitter.com/PLaS9rAMiw