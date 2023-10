Βρετανία: Τρανς ασθενείς θα απαγορεύεται να νοσηλεύονται σε θαλάμους γυναικών ή ανδρών

Οι τρανς ασθενείς των νοσοκομείων στη Βρετανία θα απαγορεύεται να νοσηλεύονται σε θαλάμους μόνο για γυναίκες και μόνο για άνδρες, σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.

Σε ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος των Συντηρητικών στο Μάντσεστερ, ο Στιβ Μπάρκλεϊ αναφέρθηκε στους τρανς ασθενείς στο βρετανικό σύστημα υγείας, ενώ υποσχέθηκε επίσης ότι θα γίνεται σεβαστό το αίτημα ενός ασθενούς να του παρέχεται προσωπική φροντίδα από άτομο του ίδιου βιολογικού φύλου. Υποσχέθηκε ακόμα να επικαιροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS), λέγοντας ότι οι αλλαγές θα προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων των ασθενών.

Ωστόσο, τα σχόλια προκάλεσαν αντιδράσεις από μετριοπαθείς βουλευτές των Τόρις, οι οποίοι φοβούνται ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στοχοποιούνται. Ο Τζέιμι Γουάλις, ένας Συντηρητικός που έγινε ο πρώτος ανοιχτά τρανς βουλευτής πέρυσι, επικαλέστηκε τα αιτήματα που υποβλήθηκαν σε νοσοκομειακά ιδρύματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι και ζητούσαν να μάθουν αν υπήρχαν παράπονα από νοσηλευόμενες γυναίκες για την παρουσία τρανς ασθενών. Καμία δεν καταγράφηκε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Translucent. Ο Γουάλις δήλωσε ότι ήταν ευτυχής να συνεργαστεί με τον υπουργό για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, προσθέτοντας: «Ελπίζω να τον δω να λύνει προβλήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα».

Από την πλευρά του ο Έλιοτ Κόλμπουρν, επίσης βουλευτής των Τόρις και πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τα παγκόσμια δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, δήλωσε ότι τα τρανς άτομα εξακολουθούν να μπορούν να προσβληθούν από ασθένειες που αντιστοιχούν στο γεννητικό τους φύλο, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών και του προστάτη και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να «αισθάνονται το ίδιο άνετα» κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ωστόσο, ο Κόλμπουρν δήλωσε ότι υπήρχε «ανάγκη για σαφήνεια» προκαλώντας τον υπουργό να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, όπως το αν η πολιτική θα εφαρμοστεί σε όσους έχουν αλλάξει νομικά το φύλο τους.

Άλλοι Συντηρητικοί άσκησαν πιο έντονη κριτική, ωστόσο ο Μπάρκλεϊ προσπάθησε να απευθυνθεί στα μέλη των Τόρις, λέγοντας στους συνέδρους ότι «ξέρουμε τι είναι γυναίκα».

"Trans women have no place in women's wards."



Home Secretary Suella Braverman says "biological men should not have treatment in the same wards and in the same safe spaces as biological women".https://t.co/UyZUj3K3qy



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vCqqWbTviH