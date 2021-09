Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Βρετανία η «γκάφα» του υπουργού Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον, ο οποίος μπέρδεψε μεταξύ τους δύο μαύρους αθλητές.

Ο Γκάβιν Ουίλιαμσον ισχυρίστηκε ότι «συναντήθηκε» διαδικτυακά με τον ποδοσφαιριστή Μάρκους Ράσφορντ, ενώ στην πραγματικότητα μιλούσε με τον παίκτη του ράγκμπι Μάρο Ιτότζε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Evening Standard ο Ουίλιαμσον είπε ότι μίλησε μέσω του Zoom με τον Ράσφορντ, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να πιέσει την κυβέρνηση να παρέχει δωρεάν γεύματα σε φτωχά παιδιά όχι μόνο όταν πηγαίνουν στο σχολείο αλλά και στις σχολικές διακοπές.

«Φαινόταν απίστευτα αφοσιωμένος, συμπονετικός και χαρισματικός. Αλλά μετά έπρεπε να κλείσει. Δεν ήθελα να τον καθυστερήσω από την προπόνησή του» φέρεται να είπε ο υπουργός για τον «Ράσφορντ».

Η εφημερίδα στη συνέχεια πρόσθεσε ότι σύμβουλοι του υπουργού αργότερα αποσαφήνισαν ότι εννοούσε τον Ιτότζε και ότι δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ με τον Ράσφορντ, ο οποίος τιμήθηκε πέρσι από τη βασίλισσα Ελισάβετ για την εκστρατεία του.

Ο Ιτότζε είχε ξεκινήσει μία άλλη εκστρατεία, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους φτωχότερους μαθητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

«Προς το τέλος μιας συνέντευξης για όλα τα θέματα, στην οποία μίλησα και για τις δύο εκστρατείες, μπέρδεψα τα ζητήματα και έκανα ένα πραγματικό λάθος. Το διορθώσαμε με τον δημοσιογράφο, πριν από τη δημοσίευση της συνέντευξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός. «Σέβομαι πολύ τόσο τον Μάρκους Ράσφορντ όσο και τον Μάρο Ιτότζε οι οποίοι διεξήγαγαν αποτελεσματικές και εμπνευσμένες εκστρατείες», πρόσθεσε.

Η Άντζελα Ρέινερ, η αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: «Σύμφωνα με τον Γκάβιν Ουίλιαμσον, ένας μαύρος από το Γουάιθενσο που παίζει ποδόσφαιρο για την Αγγλία μοιάζει ίδιος με έναν μαύρο από το Βόρειο Λονδίνο που παίζει ράγκμπι για την Αγγλία».

According to @GavinWilliamson a black man from Wythenshawe who plays football for England looks the same as a black man from North London who plays rugby for England.



The fact that Gavin Williamson remains in his job is a daily reminder of how mediocre white men rise and rise.