Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης στον απόηχο των αποκαλύψεων του Partygate

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης, στον απόηχο των αποκαλύψεων για το λεγόμενο Partygate της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πρόκειται για την πρώτη παραίτηση υπουργού από τότε που επιβλήθηκε πρόστιμο από την αστυνομία για παραβίαση των κανόνων του Covid στον Μπόρις Τζόνσον, με τον υπουργό Δικαιοσύνης David Wolfson να λέει ότι οι ενέργειες του πρωθυπουργού ήταν «ασυνεπείς με το κράτος δικαίου».

Ο Wolfson είπε ότι θα ήταν λάθος «αυτή η συμπεριφορά να περάσει με συνταγματική ατιμωρησία, ειδικά όταν πολλοί στην κοινωνία συμμορφώθηκαν με τους κανόνες, με μεγάλο προσωπικό κόστος και σε άλλους επιβλήθηκαν πρόστιμα ή διώχθηκαν για παρόμοια, και μερικές φορές προφανώς πιο ασήμαντα, αδικήματα».

Ο Wolfson σημείωσε ακόμα ότι δεν είχε «καμία άλλη επιλογή από την παραίτησή του».

Ο πρώην πλέον υπουργός Δικαιοσύνης ανάρτησε την παραίτησή του στο Twitter.

My letter to the Prime Minister today. pic.twitter.com/lADCvKDKbB