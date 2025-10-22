ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Αποσύρθηκαν διαφημίσεις με πρωταγωνιστή τον Λιούις Χάμιλτον - Ο λόγος

Η ρυθμιστική αρχή επισήμανε ότι και οι δύο διαφημίσεις παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανία: Αποσύρθηκαν διαφημίσεις με πρωταγωνιστή τον Λιούις Χάμιλτον - Ο λόγος Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών με πρωταγωνιστή τον Λιούις Χάμιλτον και το έμβλημα της Τσέλσι αποσύρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση της Αρχής Προτύπων Διαφήμισης (ASA) να τις απαγορεύσει, κρίνοντας ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ανήλικους.

Η απαγόρευση ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ύστερα από έρευνα που ακολούθησε καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων προβολής τυχερών παιχνιδιών.

Οι δύο καμπάνιες προέρχονταν από τις Kwiff και Betway, γνωστές πλατφόρμες διαδικτυακού στοιχηματισμού. Το βίντεο της Betway, που είχε ανέβει στο YouTube τον Μάιο, έδειχνε φιλάθλους να φορούν ρούχα με το σήμα της Τσέλσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας με την ομάδα. Λίγο αργότερα, ανάρτηση της Kwiff στο X (πρώην Twitter) προωθούσε το Βρετανικό Γκραν Πρι, χρησιμοποιώντας φωτογραφία του Χάμιλτον και το σύνθημα «ένα τεράστιο Σαββατοκύριακο για τον Σερ Λιούις στο Σίλβερστοουν».

Η ρυθμιστική αρχή επισήμανε ότι και οι δύο διαφημίσεις παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας, επειδή αξιοποιούσαν πρόσωπα και σύμβολα που ασκούν έντονη έλξη στο νεανικό κοινό. Τόνισε ακόμη πως η σύνδεση του στοιχηματισμού με τον αθλητισμό μπορεί να καταστήσει τα σχετικά μηνύματα πιο ελκυστικά για παιδιά και εφήβους, ανεξάρτητα από τις προειδοποιήσεις «18+» ή τις αναφορές σε οργανισμούς υπεύθυνου παιχνιδιού.

Το BBC ζήτησε σχόλιο από τις δύο εταιρείες και από την ομάδα του Χάμιλτον, ενώ η Τσέλσι ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με τους εμπορικούς της εταίρους ώστε το διαφημιστικό της περιεχόμενο να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της αγοράς.

Στην υπόθεση της Kwiff, η ASA ανέφερε ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από ερευνητή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχία πως η ανάρτηση στο X θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ανηλίκων. Η διαχειρίστρια εταιρεία Eaton Gate Gaming απάντησε ότι, σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, ο Χάμιλτον έχει μεγαλύτερη απήχηση σε ενήλικες και πως η ανάρτηση στόχευε στην επισκεψιμότητα του ενημερωτικού ιστολογίου της. Παρ’ όλα αυτά, η αρχή έκρινε πως η εικόνα ενός τόσο αναγνωρίσιμου αθλητή, με εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα –πολλοί εκ των οποίων είναι κάτω των 18–, καθιστούσε το περιεχόμενο ακατάλληλο.

Στην αιτιολόγησή της σημείωσε επίσης ότι ο Χάμιλτον εμφανίζεται στο βιντεοπαιχνίδι F1 24, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για ηλικίες από τριών ετών, καθώς και σε παιδική εκπομπή του BBC CBeebies· στοιχεία που, κατά την κρίση της, αποδεικνύουν τη διείσδυσή του στο νεανικό κοινό. «Η Kwiff όφειλε να έχει επίγνωση της ισχυρής επιρροής που ασκεί η εικόνα του Σερ Λιούις Χάμιλτον στους κάτω των 18 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ξεχωριστή απόφαση, η Αρχή έκρινε ότι και η καμπάνια της Betway παρέβαινε τους κανόνες. Το διαφημιστικό της στο YouTube θεωρήθηκε ακατάλληλο, καθώς η πλατφόρμα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο περιορίζεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό. Η ASA υπενθύμισε ότι πολλοί ανήλικοι δηλώνουν ψευδή ηλικία κατά την εγγραφή τους, γεγονός που ακυρώνει κάθε φίλτρο ασφαλείας.

Η Betway αντέτεινε ότι, ως επίσημος στοιχηματικός συνεργάτης της Τσέλσι, είχε το δικαίωμα χρήσης του εμβλήματος της ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι πολιτικές του YouTube προσφέρουν επιπλέον μηχανισμούς προστασίας. Η αρχή, ωστόσο, δεν πείστηκε. Έκρινε ότι η χρήση ενός τόσο δημοφιλούς ποδοσφαιρικού συμβόλου ενισχύει την απήχηση του διαφημιστικού σε νεαρές ηλικίες και ότι η επιλογή του YouTube ως μέσου μετάδοσης αύξανε τον κίνδυνο προβολής του σε παιδιά.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι η απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει «επικίνδυνο προηγούμενο» για τις χορηγικές συμφωνίες μεταξύ στοιχηματικών εταιρειών και αθλητικών συλλόγων.

Η Τσέλσι επανέλαβε ότι συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους της για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των διαφημίσεων με τους κανόνες της βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι τόσο ο σύλλογος όσο και η Betway θεωρούσαν πως το συγκεκριμένο περιεχόμενο ανταποκρινόταν πλήρως στις οδηγίες.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λιούις Χάμιλτον: Πέθανε ο σκύλος του, ο Roscoe - «Δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή»

It's Viral / Λιούις Χάμιλτον: Πέθανε ο σκύλος του, Roscoe - «Δεν σταμάτησε να παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή»

Ο πιλότος της Ferrari αποκάλυψε ότι ο Roscoe εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας και έπειτα από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον αποχαιρετήσει
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Κίεβο με πυραύλους και drone: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά

Διεθνή / Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drone - Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά από πλήγμα σε νηπιαγωγείο

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις με drone και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν σκοτώσει επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ενώ η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπλοκάρεται
LIFO NEWSROOM
Χάρι και Μέγκαν ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Υπέγραψαν δήλωση που καλεί κυβερνήσεις και εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι να υπάρξει ευρεία επιστημονική συναίνεση για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και να παραμείνει υπό έλεγχο
LIFO NEWSROOM
Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Διεθνή / Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μιλώντας στο BBC ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Πηγή κοντά στο βασιλικό ζεύγος αναφέρει ότι μετά τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και εν μέσω των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του, δεν αντέχουν να ζει κοντά τους
LIFO NEWSROOM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται» αναφέρει το ουκρανικό γενικό επιτελείο - «Δύο νεκροί» από την αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

Διεθνή / Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

«Κάθε φορά που υπάρχει βίαιη ενέργεια, λέγεται "είναι το τέλος της εκεχειρίας, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
 
 