Βρετανία: Άλογο κατέρρευσε και πέθανε μετά τον τερματισμό σε ιπποδρομία

Ένα άλογο που συμμετείχε στο φετινό Grand National, την πιο διάσημη ιπποδρομία με εμπόδια του Ηνωμένου Βασιλείου, υπέκυψε τελικά αφού κατέρρευσε στο τέλος της διαδρομής.

Ο Celebre d'Allen, 13 ετών, αποσύρθηκε από τον αγώνα λίγο πριν το τελευταίο εμπόδιο, με τον αναβάτη του Micheal Nolan να διαπιστώνει πως το άλογο δεν μπορούσε να συνεχίσει. Παρέμεινε στο γήπεδο για ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε και ο θάνατός του ανακοινώθηκε επίσημα την Τρίτη.

«Ήταν ένα υπέροχο άλογο και θα μας λείψει πολύ», ανέφεραν οι προπονητές του Philip Hobbs και Johnson White σε δήλωσή τους. «Έλαβε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά δεν μπόρεσε να σωθεί».

Ο θάνατος του Celebre d'Allen φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στον πιο εμβληματικό αλλά και αμφιλεγόμενο αγώνα εμποδίων της Βρετανίας. Το Grand National, που διεξάγεται κάθε άνοιξη στο Aintree του Λίβερπουλ από το 1839, φημίζεται για τη δυσκολία της διαδρομής του: μια απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων με 30 απαιτητικά εμπόδια. Είναι αγαπημένος θεσμός για το κοινό, αλλά συχνά επικρίνεται για τον αριθμό των αλόγων που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους σε αυτόν.

🚨BREAKING: Horse Celebre D'Allen has died after collapsing during the latter stages in Saturday's Grand National at Aintree.



He died from exhaustion and the intense heat at Saturday’s race. The Horse was 13 years old and was already knackered, the arsehole Jockey Micheal Nolan… pic.twitter.com/3Sx3Cpbcn6 — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) April 8, 2025

Ο Celebre d'Allen ήταν το γηραιότερο άλογο του φετινού αγώνα. Ο αναβάτης του δέχτηκε ποινή αποκλεισμού 10 ημερών, καθώς σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, συνέχισε να ιππεύει παρότι το άλογο είχε φανερά εξαντληθεί.

Ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Βρετανικής Αρχής Ιπποδρομιών (BHA), Brant Dunshea, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και δήλωσε πως η κατάρρευση του ζώου θα εξεταστεί σε βάθος. Σύμφωνα με τη διαδικασία του οργανισμού, κάθε άλογο που συμμετέχει στο Grand National περνά από σειρά αυστηρών κτηνιατρικών ελέγχων, τόσο πριν όσο και την ημέρα του αγώνα. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τροχάδην, φυσική εξέταση των άκρων και ακρόαση καρδιάς, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα που θα καθιστούσαν μη ασφαλή τη συμμετοχή του αλόγου.

Παρά την εξέλιξη, η BHA υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκαν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Sad news to bring you this morning.



Philip Hobbs has confirmed via social media that Celebre D’Allen has passed away.



Our thoughts are with the team and all those connected. pic.twitter.com/1mPxyJ7JTS — ITV Racing (@itvracing) April 8, 2025

Ο αγώνας του Grand National έχει ιστορικό που συνοδεύεται από τραγωδίες. Σχεδόν 90 άλογα έχουν χάσει τη ζωή τους από την πρώτη διεξαγωγή του τον 19ο αιώνα. Πέρυσι, οι διοργανωτές εφάρμοσαν σειρά αλλαγών για την ενίσχυση της ασφάλειας, όπως η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων και η τροποποίηση των εμποδίων με προσθήκες αφρού και καουτσούκ.

So the poor horse ridden with “no more to give” Celebre D’Allen has died and for what?

Jockey Michael Nolan suspended for a paltry 10 days should hang his head in shame,despicable piece of shit

If he’d done nothing wrong why have the Jockey Club suspended him makes me so angry pic.twitter.com/EN8fDY4SdO — Kell (@Kelltheblue) April 8, 2025

Ωστόσο, για οργανώσεις προστασίας ζώων, τα μέτρα δεν επαρκούν. Ο θάνατος του Celebre d'Allen αναμένεται να ενισχύσει τις φωνές όσων ζητούν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις ή ακόμη και κατάργηση του αγώνα.

Με πληροφορίες από Sky News

