Βραζιλία: Άνδρας ζωσμένος με εκρηκτικά ανατινάχθηκε έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο

Άνδρας που είχε ζωστεί εκρηκτικά σκοτώθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ στην Μπραζίλια αφού πρώτα αποπειράθηκε, μάταια, να παρεισφρήσει στο μέγαρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας,

«Ο πολίτης αυτός πλησίασε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και σημειώθηκε έκρηξη μπροστά στην είσοδο», είπε στον Τύπο η κυβερνήτρια στην Μπραζίλια, η Σελίνα Λεάου.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για «αυτοκτονία», πρόσθεσε η κυρία Λεάου. «Δεν υπάρχει κανένας τραυματίας», πρόσθεσε. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τις «επιθέσεις» στο Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στον κορυφαίο δικαστικό θεσμό της Βραζιλίας έπειτα από δυο ισχυρές εκρήξεις, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονταν στο κτίριο.

🚨🇧🇷 EXPLOSIONS NEAR BRAZIL'S SUPREME COURT, 1 DEAD



Two blasts hit near Brazil's Supreme Court, leaving one dead. Justices were evacuated safely as police secure the scene. Investigation is underway.#Brazil #BreakingNews #SupremeCourt #Explosion #BrazilNews pic.twitter.com/9qOES6AqAM — Live Updates (@LiveupdatesUS) November 14, 2024

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως υπάρχει πτώμα μπροστά στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο», περιορίστηκε να πει στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Βραζιλία: «Ακούστηκαν δυο ισχυρές εκρήξεις»

Νωρίτερα, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε πως, «ακούστηκαν δυο ισχυρές εκρήξεις» και οι δικαστές, όπως και όλο το προσωπικό, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μέγαρο «προληπτικά».

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κοινοβούλιο και το Πλανάλτου (την έδρα της προεδρίας) στην Μπραζίλια. Η προεδρία έκλεισε τις πύλες της και κανένας δεν επιτρεπόταν να εισέλθει σε αυτή, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του AFP. Η πλατεία των τριών εξουσιών αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

⚡️Two explosions rock an area very close to the Supreme Court of #Brazil



At least two explosions were reported late Wednesday night near the Brazilian High Court and the National Congress, according to local media.



The Supreme Court has been evacuated, one person was killed. pic.twitter.com/cjPgeDuvMr — Libs Of X 🛰️ (@Libs_of_X) November 14, 2024

Η Λαϊάνα Κόστα, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που βρίσκεται επίσης στην περιοχή, αφηγήθηκε τον Τύπο πως είδε «άνδρα να περνάει», προτού «ξαφνικά άκουσα έναν κρότο, κοίταξα πίσω κι είδα φωτιά και καπνό».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών του, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δεν βρισκόταν στην προεδρία όταν έγιναν οι δυο εκρήξεις, με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων η μια από την άλλη.

❗UPDATE: Explosive devices found in a car near the Supreme Court and Congress in Brazil — local media



A man who was found dead had explosives on him and in the car; police are still investigating.



Brazilian President Lula da Silva was not in the building at the time.#Brazil pic.twitter.com/umzkNcbsqi — Libs Of X 🛰️ (@Libs_of_X) November 14, 2024

Την 8η Ιανουαρίου 2023, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή του Λούλα στην εξουσία, χιλιάδες οπαδοί του Ζαΐχ Μπολσονάρου, του ακροδεξιού προκατόχου του που ηττήθηκε στις εκλογές στα τέλη του 2022, έκαναν έφοδο και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και στους τρεις θεσμούς στην πλατεία αυτή, προτού οι αρχές να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λούλα θα είναι ο οικοδεσπότης στο Ρίο της συνόδου της G20, όπου αναμένεται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Την Τετάρτη, ο βραζιλιάνος πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στην Μπραζίλια τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο πόλεμος των κροίσων: Μπερνάρ Αρνό εναντίον Έλον Μασκ