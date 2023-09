Βραζιλία: 14 νεκροί στη συντριβή αεροπλάνου σε τουριστική πόλη

Ένα αεροπλάνο συνετρίβη χτες στην τουριστική πόλη Μπαρσέλους της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα.

Δώδεκα επιβάτες και δυο μέλη πληρώματος του αεροπλάνου έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Αμαζόνας, Γουίλσον Λίμα μέσω X.

«Λυπάμαι βαθιά για τον θάνατο 12 επιβατών και δυο μελών πληρώματος, θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους στην Μπαρσέλους το Σάββατο. Οι ομάδες μας εργάστηκαν εξαρχής για να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη. Στις οικογένειες και στους φίλους [των θυμάτων] στέλνω την αλληλεγγύη και τις προσευχές μου» έγραψε ο κυβερνήτης.

#Brazil plane crash: 14 dead as aircraft full of American tourists plunges near Amazon.

Several American tourists are among the dead after the small plane crashed over the municipality of Barcelos.

A plane carrying 14 people crashed while flying over Brazil, killing everyone on… https://t.co/4J4HrxfrZY pic.twitter.com/oE3jAPQn9P