Βόλγκογκραντ: Ο ουρανός «έβρεξε» μεταλλικά αντικείμενα - Άγνωστης προέλευσης, πιθανώς θραύσματα πυραύλου

Θραύσματα από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα έπεσαν στην περιοχή Γιελάνσκι της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ, μετέδωσε το τοπικό μέσο V1 επικαλούμενο φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μερικά από τα θραύσματα βρέθηκαν σε αγρούς, άλλα σε εξωτερικό χώρο κατοικίας. Στα βίντεο, που έστειλε ένας αναγνώστης στην εφημερίδα, φαίνεται πώς τον ουρανό διασχίζει ακόμα ένα «άγνωστο αντικείμενο» που θυμίζει πύραυλο.

«Αυτό είναι ο τρίτος πύραυλος που πέταξε ήδη, απλώς πύραυλος! Μόλις τώρα, που έφθασα στο κατάστημα», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

One or more objects fall today (According to locals, at least two fallen objects) in Volgograd region, Russia



Russians were conducting a massive missile attack on Ukraine, and it seems that not all missiles wanted to leave the territory of Russia