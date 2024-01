Boeing 737 MAX 9: Αναγνώρισε σφάλμα για την αποκόλληση της πόρτας αεροπλάνου

Συνέχεια στην υπόθεση με την πόρτα του αεροπλάνου της Alaska Airlines που αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση της πτήσης, στις 5 Ιανουαρίου δόθηκε με την Boeing να παραδέχεται λάθος για το περιστατικό.

Την πόρτα που αποκολλήθηκε βρήκε δάσκαλος στην αυλή του, και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το BBC το αφεντικό της Boeing παραδέχτηκε ότι η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών υπέπεσε σε σφάλμα μετά την έκρηξη της πόρτας του αεροπλάνου της λίγο μετά την απογείωση στις ΗΠΑ. Κανείς δεν τραυματίστηκε όταν η αχρησιμοποίητη πόρτα της καμπίνας αποκολλήθηκε στην πτήση της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ την Παρασκευή. Οι ΗΠΑ έχουν καθηλώσει στο έδαφος 171 αεροσκάφη Boeing 737 Max 9 μετά το περιστατικό.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boeing Ντέιβ Καλχούν δήλωσε ότι η εταιρεία «αναγνωρίζει το λάθος της». Το «βύσμα» της πόρτας που έπεσε από το αεροσκάφος ζύγιζε 27 κιλά. Μιλώντας στο προσωπικό της Boeing, ο Καλχούν δήλωσε: «Θα το προσεγγίσουμε αναγνωρίζοντας το λάθος μας. Θα το προσεγγίσουμε με 100% πλήρη διαφάνεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας».

NTSB has recovered the door plug from Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. NTSB investigators are currently examining the door plug and will send it to the NTSB Materials Laboratory in Washington, DC for further examination. pic.twitter.com/fqeemNeBPW