Βίντεο-ντοκουμέντο από την σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αυστραλία - Μέσα από την καμπίνα

Βίντεο μέσα από την καμπίνα ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα, στην Αυστραλία δόθηκε στην δημοσιότητα.

Τα πλάνα δημοσιοποίησε το Αυστραλιανό μέσο Seven News.

Τα ανατριχιαστικά πλάνα καταγράφουν το εσωτερικό του ελικοπτέρου στη συντριβή της Δευτέρας στη Χρυσή Ακτή, καθώς και τη στιγμή που ένας τουρίστας σήμανε συναγερμό όταν παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Καθώς το ελικόπτερο προσγειώνεται, ο ένας επιβάτης βιντεοσκοπεί το τοπίο μέχρι που ο άλλος επιβάτης στο πίσω κάθισμα δείξει κάτι μπροστά τους.

Αυτός ο επιβάτης φαίνεται στη συνέχεια να προετοιμάζεται για την πρόσκρουση σκουντώντας τον πιλότο στη θέση του, καθώς το τζάμι του ελικοπτέρου σπάει, γεμίζοντας γυαλιά την καμπίνα. Εκεί το βίντεο τελειώνει. Το 7NEWS.com.au επέλεξε να μην προβάλει το βίντεο ολόκληρο.

Extraordinary video from inside helicopter involved in deadly Gold Coast It was filmed by tourists who survived the horrifying ordeal and provides a much clearer picture of how the two aircrafts collided. #SeaWorld #GoldCoast #Queensland #Australia #HelicopterCrash pic.twitter.com/pKKm8qlOwW