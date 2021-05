Οικογενειακή «υπόθεση» ήταν η τελετή απονομής των Billboard Music Awards, καθώς η Pink και ο Drake- που βρέθηκαν επί σκηνής με τα παιδιά τους- και ο Weeknd ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.

Ο Drake επέκτεινε το ρεκόρ με τα περισσότερα βραβεία στα Billboard Music Awards, φτάνοντας τα 29. Στη σκηνή, όταν παρέλαβε το βραβείο του καλλιτέχνη της δεκαετίας, ήταν φίλοι και συγγενείς του, ενώ εκείνος εμφανίστηκε κρατώντας από τον χέρι των τριών ετών γιο του, Adonis.

«Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στους φίλους, τους συνεργάτες μου… στην όμορφη οικογένειά μου και σε εσένα», είπε κοιτάζοντας τον γιο του. Στη συνέχεια τον σήκωσε και τον φίλησε, αλλά ο μικρός φαίνεται πως τρόμαξε από τον κόσμο και έβαλε τα κλάματα.

Το 2009 ήταν η χρονιά που μπήκε το πρώτο τραγούδι του Drake στο Billboard Hot 100 και από τότε μετρά 232, αριθμός ρεκόρ. Επίσης, στο ενεργητικό του έχει 45 τραγούδια στο Top 10 και 22 στην κορυφή του τσαρτ Hot R&B/Hip-Hop, αμφότερα ρεκόρ.

Η Pink από την άλλη, που βραβεύθηκε με το Icon Award, βρέθηκε επί σκηνής με την 9χρονη κόρη τους, Γουίλοου. Οι δυο τους έκαναν μία εντυπωσιακή επίδειξη ακροβατικών στον αέρα, υπό τους ήχους του «Cover Me In Sunshine» του τραγουδιού της Pink στο οποίο κάνει φωνητικά η κόρη της.

«Αγαπώ αυτό που κάνω, αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους το κάνω και είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό δεν θα είχε σημασία αν κανείς δεν ερχόταν να μας δει. Οπότε σας ευχαριστώ όλους σας», δήλωσε η Pink.

Η εμφάνισή της ήταν μία από τις μαγνητοσκοπημένες στιγμές του σόου, που προβλήθηκε στο NBC με παρουσιαστή τον Νικ Τζόνας. Οι live εμφανίσεις έγιναν σε ανοιχτούς χώρους, ενώπιον θεατών που φορούσαν μάσκες.

Ο Weeknd ήταν εκείνος που έφυγε με τα περισσότερα βραβεία, 10 συνολικά από τις 16 υποψηφιότητες. Μεταξύ άλλων αναδείχθηκε κορυφαίος καλλιτέχνης, κορυφαίος άνδρας καλλιτέχνης, ενώ επίσης πήρε τα βραβεία για το κορυφαίο τραγούδι του Hot 100, με το «Blinding Lights», και το κορυφαίο R&B άλμπουμ για το «After Hours».

Στις δηλώσεις του ευχαρίστησε τους γονείς του, λέγοντας «Χάρη σε εσάς έγινα ο άνθρωπος που είμαι σήμερα», αλλά και τους φαν του. «Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο», συμπλήρωσε.

winning the final award of the night... it's #BBMAs Top Artist, @theweeknd!! pic.twitter.com/ZoYACMtPv8