Βέλγιο: Βρήκαν αγριόχοιρο κατά τη διάρκεια κυνηγιού και τελικά έγινε κατοικίδιό τους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ιστορία ενός ζευγαριού από το Βέλγιο, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν κατοικίδιό τους έναν αγριόχοιρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Γκρεγκορί Γκιό βρήκε τον αγριόχοιρο όταν εκείνος ήταν ακόμα μικρό γουρούνι κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού ταξιδιού. Όταν τον εντόπισε μαζί με τα σκυλιά του, αποφάσισε να τον πάρει σπίτι του για να τον φροντίσει για λίγο καιρό, ονομάζοντάς τον Όσκαρ.

Τελικά όμως, o Όσκαρ έμεινε για πάντα στο σπίτι τους και έγινε το κατοικίδιό τους. Ένα χρόνο μετά την «υιοθεσία του» ζυγίζει 80 κιλά και μένει μαζί τους έχοντας τον δικό του καναπέ με μαξιλάρια και κουβέρτα. «Δεν είχαμε σχεδιάσει να τον κρατήσουμε εδώ, αλλά να τον σώσουμε και μετά να τον αφήσουμε ελεύθερο, αλλά δεθήκαμε μαζί του», είπε η σύζυγος του Γκιό, Τίφανι Πιέρ.



Ο Όσκαρ μεταφέρθηκε σε μια φάρμα εκπαίδευσης αρχικά όμως αρνιόταν να φάει και μέσα σε μια εβδομάδα κλήθηκαν να τον πάρουν πίσω στο σπίτι. Ο Όσκαρ όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες είναι αχόρταγος και όταν χρειάζεται να κάνει τη φυσική του ανάγκη ξέρει και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του, ώστε να τον αφήσουν να βγει έξω.

In Belgium, a family's been living with a wild boar for years. Guy finds a 700-gram piglet while hunting, brings it home, and bam, instant family member. They named him Oscar, and now he's a hefty 80 kg, lounging on his own couch with a blanket and pillows.



