Αυτή ήταν η γέφυρα της Βαλτιμόρης που κατέρρευσε

To πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Dali, προσέκρουσε σε έναν από τους πυλώνες της γέφυρας Francis Scott Key, στη Βαλτιμόρη, προκαλώντας κατάρρευση μεγάλου μέρους της γέφυρας.

Από την κατάρρευση της γέφυρας βρέθηκαν στο νερό τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα. Οι αρχές της Βαλτιμόρης εμφανίζονται διστακτικές στο να προχωρήσουν σε μία εκτίμηση του αριθμού των πιθανών αγνοουμένων. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι διασώθηκαν δύο άνθρωποι ο ένας εκ των οποίων έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο X δείχνει την πορεία ενός αυτοκινήτου, πάνω στη γέφυρα Francis Scott Key, στη Βαλτιμόρη, πάνω από τον ποταμό Πατάψκο. Το βίντεο αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής, καθώς δεν πρόκειται για μια μικρή γέφυρα, αλλά για μία μεγάλη γέφυρα, με δύο λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση.

Dashcam footage of driving over the Baltimore Bridge truly reveals the scale of what has collapsed, and collapsed so quickly and completely. pic.twitter.com/0RU9hMAsYN