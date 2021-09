Πίσω από έναν από τους πιο έγκυρους ιστότοπους παρακολούθησης του κορωνοϊού στην Αυστραλία βρίσκονται τρεις έφηβοι.

Οι μαθητές, που διαχειρίζονται το CovidbaseAU, έκαναν γνωστή την είδηση με ανάρτηση στο Twitter, όπου ποζάρουν αφού έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου.

Πρόκειται για τον 14χρονο Γουέσλι και τους 15χρονους Τζακ και Ντάρσι, οι οποίοι όπως είπαν ανυπομονούσαν να συμμετάσχουν στο 25,30% των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών στη Βικτώρια που έκαναν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Ο ιστότοπος CovidbaseAU παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία του Covid-19 από τον Απρίλιο του 2021, αναλύοντας τα αυστραλιανά και παγκόσμια δεδομένα σχετικά με λοιμώξεις, νοσηλείες, θανάτους και εμβολιασμούς.

Οι έφηβοι από τη Μελβούρνη δήλωσαν στο ABC TV ότι σχεδίασαν το project τον Φεβρουάριο απλά για να περνούν την ώρα τους. Ήταν ένα μέσο για να κυνηγήσουν τα ενδιαφέροντά τους για την κωδικοποίηση και τα μέσα ενημέρωσης.

«Έχοντας πραγματικά ενδιαφέρον για τα δεδομένα, αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό που κάναμε και να δημιουργήσουμε κάτι. Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό για να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο», είπε ο Τζακ.

