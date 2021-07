Η χήρα του Anthony Bourdain, Ottavia Busia, αρνείται ότι έδωσε τη άδειά της για να χρησιμοποιηθεί η fake φωνή του διάσημου σεφ σε ντοκιμαντέρ.

Η Ottavia Busia, η οποία χώρισε από τον Bourdain το 2016, αλλά παρέμειναν νόμιμα παντρεμένοι μέχρι τον θάνατό του δύο χρόνια αργότερα, είπε ότι είχε καταστήσει σαφές ότι ο Bourdain δεν θα ήταν ευχαριστημένος με την κίνηση του σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» να αναπαράξει τη φωνή του Bourdain, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης Morgan Neville επιβεβαίωσε μιλώντας στο Variety νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι είχε πάρει την έγκριση τόσο της χήρας του διάσημου σεφ όσο και του διαχειριστή της περιουσίας του, η ίδια το αρνείται.

Έκανε δε, και σχετική ανάρτηση όπου αρνείται κατηγορηματικά ότι έδωσε τέτοια άδεια. «Σίγουρα δεν ήμουν εγώ αυτή που είπε ότι ο Τόνι θα ήταν ok με αυτό» έγραψε παραθέτοντας το σχετικό απόσπασμα με τον σκηνοθέτη.

I certainly was NOT the one who said Tony would have been cool with that. https://t.co/CypDvc1sBP