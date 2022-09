Ανακοινώθηκε το θέμα του Met Gala 2023 και τιμά τον Καρλ Λάγκερφελντ

Ο κόσμος της μόδας αποφάσισε να τιμήσει τον Καρλ Λάγκερφελντ με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο.

Το Metropolitan Museum of Art ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι το θέμα του Costume Institute Benefit 2023, γνωστού και ως Met Gala, θα είναι «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty».

Η ανακοίνωση έγινε στο φωτογραφικό στούντιο του Καρλ Λάγκερφελντ στο Παρίσι, το οποίο, όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος Ντέρεκ Μπλάσμπεργκ, παρέμεινε «ανέγγιχτο» μετά τον θάνατο του διάσημου σχεδιαστή και δημιουργικού διευθυντή του οίκου Chanel το 2019.

Η επερχόμενη έκθεση θα περιλαμβάνει 150 σχέδια του Λάγκερφελντ από Chanel, Balmain, Patou, Fendi, Chloe και τη δική του προσωπική σειρά. Τα κομμάτια θα συνοδεύονται από τα σκίτσα του Λάγκερφελντ.

Every design starts with a sketch.✨ Coming May 2023—explore the artistic methodology and stylistic vocabulary of Karl Lagerfeld's designs in "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" at The Met's #CostumeInstitute .

Το ετήσιο γκαλά πραγματοποιείται πρώτη Δευτέρα του Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 5 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι 16 Ιουλίου 2023.

The exhibition and the benefit for The Costume Institute are made possible by @CHANEL.

Major support is provided by @Fendi.

Additional funding provided by @KarlLagerfeld and @CondeNast.