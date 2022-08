Άλογο άμαξας κατέρρευσε στο δρόμο και ο οδηγός το μαστίγωνε: «Ήταν χάλια, έβλεπες τα πλευρά του»

Ένα εξαντλημένο άλογο άμαξας κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, παραμένοντας στην άσφαλτο για σχεδόν μια ώρα ενώ ο οδηγός το χτυπούσε επανειλημμένα και το διέταζε να «σηκωθεί».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν την στιγμή που τα γόνατα του ζώου λυγίζουν καθώς ο οδηγός τραβάει τα χαλινάρια και χτυπάει το άλογο σε μια προσπάθεια να το κάνει να σταθεί όρθιο

«Σήκω πάνω! Σήκω! Έλα, σήκω!», ακούγεται να φωνάζει στο ταλαιπωρημένο ζώο, εν μέσω ώρας αιχμής και υψηλές θερμοκρασίες, και με τους περαστικούς να παρεμβαίνουν οργισμένοι και τον οδηγό να απαντά: «Απώς προσπαθώ να το σηκώσω, εντάξει;», ενώ ταυτόχρονα χτυπούσε το άλογο.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα αστυνομικών, που άρχισαν να περιλούζουν το άλογο με νερό, καταφέρνοντας τελικά να το σηκώσουν μετά από περισσότερο από μία ώρα, σύμφωνα με βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες.

«Είδα το άλογο να καταρρέει. Ήταν προφανώς υποσιτισμένο, αφυδατωμένο, πεινασμένο. Ο τύπος άρχισε να μαστιγώνει το άλογό του και να του λέει να ξανασηκωθεί αντί να του δώσει νερό», δήλωσε ο Κέλβιν Γκονζάλες, ένας 25χρονος οδηγός της Uber, που περνούσε από το σημείο.

Την άσχημη κατάσταση του αλόγου επιβεβαίωσε και δεύτερος περαστικός, σημειώνοντας πως το ζώο «δυσκολευόταν να περπατήσει» λίγο πριν καταρρεύσει.

«Το συγκεκριμένο άλογο τράβηξε αμέσως την προσοχή μου επειδή έδειχνε πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα άλογα», λέει η 42χρονη Καρολάιν Σμιντ. «Μπορούσα να δω τα πλευρά του να προεξέχουν, περπατούσε με τη γλώσσα έξω και πολύ αργά».

Όπως εξηγεί, είδε τον οδηγό του Ryder, όπως ονομάζεται το άλογο, να φωνάζει και να βρίζει το ζώο επειδή δεν κινούνταν αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μποτιλιάρισμα» από άλλες άμαξες.

«Ο οδηγός συνέχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει στο άλογο να μετακινηθεί, παρόλο που είχε πελάτες στην άμαξά του», λέει η 42χρονη, που είχε βγει βόλτα με τον σύζυγο και την κόρη της, προσθέτοντας ότι το θέαμα την έκανε να βάλει τα κλάματα.

Σε φωτογραφίες που τράβηξε φαίνονται τα πλευρά του Ryder να προεξέχουν καθώς περπατά στο Central Park, μια μέρα μετά από ένα έντονο κύμα καύσωνα.

Επικριτές της βιομηχανίας αμαξών με άλογα λένε ότι η μαρτυρία της Σμιντ θέτει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό του αρμόδιου συνδικάτου ότι ο Ryder σκόνταψε ξαφνικά και κατέρρευσε λόγω μιας νευρολογικής ασθένειας που ονομάζεται EPM και μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισορροπίας.

«Το γεγονός ότι ο Ryder παρουσίασε νευρολογικά σημάδια, μυϊκή ατροφία και κακή φυσική κατάσταση, που είναι χρόνιες και όχι οξείες καταστάσεις, είναι απόδειξη μακροχρόνιας παραμέλησης και πιθανώς κακοποίησης», δήλωσε ο Τζιμ Κιν, κτηνίατρος και διευθυντής της Veterinary Science, Animal Wellness Action.

Ο επί δεκαετίες αγώνας για απαγόρευση των αμαξών με άλογα έχει επιστρέψει στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, μετά τα viral πλάνα αλόγων που καταρρέουν και πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα.

