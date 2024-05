Αλγερινός απήγαγε τον γείτονά του και τον κρατούσε επί 26 χρόνια φυλακισμένο με μαγγανείες

Ένας Αλγερινός που αγνοούνταν για 26 χρόνια βρέθηκε στο σπίτι του γείτονά του, μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το σπίτι του, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Ο άνδρας που αναγνωρίστηκε μόνο ως Omar B. είχε εξαφανιστεί σε ηλικία 19 ετών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Αλγερία το 1998 και η οικογένειά του υπέθεσε ότι είχε απαχθεί ή σκοτωθεί. Τώρα, σε ηλικία 45 ετών, βρέθηκε ανάμεσα σε θημωνιές μόλις περίπου 200 μέτρα μακριά στην πόλη Τζέλφα, αφότου ο αδερφός του απαγωγέα έκανε καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω μιας διαφωνίας για κληρονομικά.

Εκτός από την απαγωγή, ο 61χρονος συλληφθείς κατηγορείται και για τη δολοφονία ενός σκυλιού που ήταν μαζί με τον Ομάρ τη στιγμή της αρπαγής του, καθώς το ζώο γυρνούσε γύρω από το σπίτι του απαγωγέα έναν μήνα μετά την εξαφάνιση του 19χρονου τότε άνδρα.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 61χρονος ήταν δημόσιος υπάλληλος και ζούσε μόνος του στο σπίτι αν και συχνά τον είχαν δει να αγοράζει προμήθειες που θα αντιστοιχούσαν σε δύο άτομα.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh