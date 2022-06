Ακραίο κύμα καύσωνα σε δυτική Ευρώπη: Πάνω από 40 βαθμοί στη Γαλλία, λειψυδρία στην Ιταλία

Ένα πρωτοφανές «κύμα» καύσωνα πλήττει τη δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες με ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή να καταγράφονται σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Το 1/3 της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό καθώς η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά 37 διαμερίσματα στη Γαλλία, 18 εκατομμύρια άνθρωποι, επηρεάζονται από τον καύσωνα που έφτασε στη χώρα από το Μάγρεμπ μέσω της ιβηρικής χερσονήσου.

Ο νομός Ζιρόντ, πρωτεύουσα του οποίου είναι το Μπορντό, απαγόρευσε τις εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους όπως και αυτές που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους χωρίς κλιματισμό.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν κάλεσε χθες τους Γάλλους «να μην εκθέτετε τον εαυτό σας στις καιρικές συνθήκες και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί».

«Αυτό το κύμα καύσωνα είναι το πιο πρόωρο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία» από το 1947, δήλωσε ο Ματιέ Σορέλ κλιματολόγος στη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. «Πολλά μηνιαία ρεκόρ ή ακόμη και απόλυτα ρεκόρ […] αναμένεται να καταρριφθούν σε πολλές περιοχές», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η κατάσταση αποτελεί «ένδειξη της κλιματικής αλλαγής».

Πυρκαγιές στην Ισπανία

Στην Ισπανία η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας κατά τόπους τους 43 βαθμούς, γεγονός που ευνόησε το ξέσπασμα πυρκαγιών, κυρίως στην Καταλονία.

Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες και περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από το ψυχαγωγικό πάρκο Πουί ντου Φου, εν μέσω του ακραίου καύσωνα που πλήττει την Ισπανία. Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα, ενισχυμένη και από τους ανέμους που αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις, έχει κάψει περίπου 90.000 στρέμματα στη Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν. Περίπου 200 κάτοικοι αυτής της ορεινής ζώνης, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς.

Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα στο πάρκο Πούι ντου Φου, κοντά στο Τολέδο και οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου, απομακρύνοντας επισκέπτες και εργαζομένους.

Στη βορειοανατολική Ισπανία εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε άλλες πυρκαγιές στην Καταλονία. Μία από αυτές, κοντά στο Μπαλντομάρ, στην επαρχία της Λέριδα, έκαψε περίπου 10.000 στρέμματα δάσους. Στη γειτονική Αραγονία, τουλάχιστον 12.000 στρέμματα κάηκαν κοντά στην κοινότητα Νονάσπε.

Extreme heat across Europe today with temperatures expected to exceed 40°C in parts of France and Spain 🌡 #heatwave pic.twitter.com/zDD5spOMgx