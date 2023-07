Άγρια επίθεση κατά δικηγόρου και δημοσιογράφου στην Τσετσενία - «Μου έβαλαν ένα όπλο στο κεφάλι»

Βίαιη επίθεση εναντίον ενός δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιας διακεκριμένης Ρωσίδας δημοσιογράφου στην Τσετσενία σημειώθηκε χθες.

Η επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου Έλενα Μιλασίνα και του δικηγόρου Αλεξάντερ Νέμοφ στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, ήταν η πιο άγρια επίθεση των τελευταίων ετών κάτι που προκάλεσε ακόμη και την επίπληξη από το Κρεμλίνο, το οποίο έκανε λόγο για «πολύ σοβαρή επίθεση που απαιτεί ενεργητικά μέτρα». Παρόμοιες επιθέσεις στην Τσετσενία, ωστόσο, έχουν μείνει ατιμώρητες για χρόνια.

Φωτογραφίες έδειχναν τη Μιλασίνα μετά την επίθεση σε νοσοκομειακό κρεβάτι με τα δύο της χέρια δεμένα με γάζες και το κεφάλι και το πρόσωπό της καλυμμένα με μια πράσινη βαφή που ονομάζεται zelyonka και την οποία της έριξαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ένα βίντεο την έδειχνε σχεδόν να χάνει σχεδόν τις αισθήσεις της καθώς παραπατούσε μέσα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να φωνάζει από τον πόνο.

#Repost @rtvenoticias Brutal ataque a una periodista del periódico Nóvaya Gazeta, declarado ilegal en Rusia desde septiembre del año pasado. Elena Miláshina había viajado a Chechenia para asistir al juicio de una activista. Al salir del aeropuerto, varios enmascarados ⬇️ pic.twitter.com/x4XjRs5FYP — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) July 4, 2023

On Friday 30 June journalist Elena Milashina spoke to #Ukrainecast about receiving death threats from Chechen leader Ramzan Kadyrov...



On Tuesday 4 July she was badly beaten by masked men in Chechnya.



Listen to her words here... — BBC Sounds (@BBCSounds) July 4, 2023

Η Μιλασίνα, δημοσιογράφος της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta, είναι μία από τις κορυφαίες δημοσιογράφους της Τσετσενίας, και έχει στο ενεργητικό της αποκαλύψεις όπως η εκστρατεία βασανιστηρίων και δολοφονιών μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της ρωσικής αυτής περιοχής το 2019.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρει ο Guardian, η δημοσιογράφος ταξίδευε με τον Νέμοφ από το αεροδρόμιο προς το Γκρόζνι, όπου αναμενόταν η ετυμηγορία στην υπόθεση της Ζαρέμα Μουσάγεβα, η κράτηση της οποίας θεωρείται ως αντίποινα για τον πολιτικό ακτιβισμό της οικογένειάς της κατά του κυβερνήτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.

Καθ' οδόν, το αυτοκίνητο των δύο εμποδίστηκε από τρία αυτοκίνητα που μετέφεραν τους δράστες. «Ήταν μια κλασική απαγωγή. Εγκλώβισαν τον οδηγό μας, τον πέταξαν έξω από το αυτοκίνητό του, μπήκαν μέσα, πίεσαν τα κεφάλια μας προς τα κάτω, έδεσαν τα χέρια μου, με έβαλαν να γονατίσω και μου έβαλαν ένα όπλο στο κεφάλι», είπε η Μιλασίνα στον Μανσούρ Σολτάγιεφ, έναν Τσετσένο αξιωματούχο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς βρισκόταν στο νοσοκομείο στο Γκρόζνι, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Αντιδράσεις για την επίθεση

Η Μαρί Στράδερς, διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Ο άγριος ξυλοδαρμός της Έλενα Μιλασίνα και του Αλεξάντερ Νέμοφ από μασκοφόρους δράστες στην Τσετσενία σήμερα το πρωί ήταν μια αποτρόπαια πράξη βίας που δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητη. Η Διεθνής Αμνηστία καταδικάζει αυτή την άνανδρη επίθεση με τον πιο έντονο τρόπο και καλεί τις ρωσικές αρχές να προσαγάγουν γρήγορα τους δράστες στη δικαιοσύνη και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όσων αναζητούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Η Memorial, μια ομάδα δικαιωμάτων που είναι εκτός νόμου στη Ρωσία, ανέφερε ότι τα δύο θύματα είχαν «δεχθεί κλωτσιές, μεταξύ άλλων στο πρόσωπο, απειλήθηκαν με θάνατο, τους είχαν βάλει όπλο στο κεφάλι και τους είχαν καταστρέψει τον εξοπλισμό τους». «Ενώ τους χτυπούσαν, τους έλεγαν: "Σας προειδοποιήσαμε, φύγετε από εδώ και μην γράψετε τίποτα"», ανέφερε η Memorial σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

From the Telegram channel “Ёшкин Крот”:



“Putin-Kadyrov's Russia. Dark and very vile time.



Broken fingers, bruises all over her body, fainting, her head shaved bald and all in green - this is the state of “Novaya Gazeta” journalist Elena Milashina, who was severely beaten in… pic.twitter.com/b9A2eadBE8 — Natalka (@NatalkaKyiv) July 4, 2023

Παρά το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε στο πόδι, ο Νέμοφ εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο την Τρίτη, όπου η πελάτισσά του καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια σε σωφρονιστική αποικία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για την επίθεση και την χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή επίθεση που απαιτεί μάλλον ενεργητικά μέτρα». Ωστόσο, η Μιλασίνα απειλούνταν επί χρόνια από τον Kadyrov και άλλα μέλη της κυβέρνησης της Τσετσενίας που βρίσκονται κοντά του.

Elena Milashina and Alexander Nemov, who were beaten in Chechnya, flew to Moscow by a special flight.



They are accompanied from Vladikavkaz to Moscow by Dmitry Muratov, editor-in-chief of "Novaya Gazeta", and Alexei Venediktov, editor-in-chief of "Echo of Moscow". pic.twitter.com/QIFyPKZBs3 — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023