Αγνοείται ο βραβευμένος με Εmmy σκηνοθέτης Ρος ΜακΝτόνελ

Αγνοείται ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ρος ΜακΝτόνελ, για τον οποίο έχει γίνει και δήλωση εξαφάνισης.

Ο βραβευμένος τρεις φορές με βραβείο Emmy σκηνοθέτης και φωτογράφος Ρος ΜακΝτόνελ εθεάθη για τελευταία φορά στη Νέα Υόρκη πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες και έκτοτε αγνοείται.

Σύμφωνα με την τελευταία μαρτυρία ο 44χρονος σκηνοθέτης εθεάθη για τελευταία φορά σε μια παραλία στο Κουίνς στις 4 Νοεμβρίου. Τον είχαν δει νωρίτερα να βγαίνει από το σπίτι του στο Μπρούκλιν γύρω στις 20:30 τοπική ώρα. Το κλειδωμένο ποδήλατό του φέρεται να βρέθηκε στην παραλία Fort Tilden στις 7 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία αναζητά τώρα το κόκκινο γιλέκο του North Face, ένα ζευγάρι ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια, ένα σκούρο χακί παντελόνι καθώς και ένα μαύρο σακίδιο North Face.

My friend and colleague Ross McDonnell has been missing for the past week in the New York area.



Any information about him or his belongings would bring huge comfort to his family and loved ones.



His parents have asked us to share the picture below: https://t.co/SfzGkLJ4W9 pic.twitter.com/RiiVNHVIGX — Sinead O'Shea (@SineadEOShea) November 12, 2023

Στη δήλωση εξαφάνισης αναφέρεται ακόμα πως «Δεν θα έχετε προβλήματα αν έχετε στην κατοχή σας τα υπάρχοντά του, απλώς θέλουμε να εντοπίσουμε το συντομότερο δυνατό κάποια ένδειξη για την εξαφάνισή του».

«Τον είδαν τελευταία φορά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο συναγερμός σήμανε την Κυριακή, δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα», είπε στους Irish Times ο Τζιν Γκαλεράνο, στενός φίλος του Μακντόνελ. «Ήταν μια πολύ, πολύ συναισθηματικά βαριά εβδομάδα».

NYC people, film professionals, post community. Our friend and colleague, the filmmaker Ross McDonnell is missing in the NYC/Rockaway area. Please share this image to as many people as you can. pic.twitter.com/B27tdLlY5q — John Murphy (@JohnMurphyEdit) November 12, 2023

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Colony» έκανε την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και κέρδισε το βραβείο IDFA First Feature. Έλαβε επίσης υποψηφιότητα για βραβείο ιρλανδικού κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Το 2021 είχε κερδίσει επίσης ένα βραβείο Emmy για τη φωτογραφία του στο The Trade. Το 2019 προκρίθηκε για το βραβείο φωτογραφίας Prix Pictet στον κύκλο του «Hope». Ήταν επίσης υποψήφιος για Emmy το 2018 για τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ Elian.

Searching For Ross McDonnell



My friend and one of the best photographers of his generation disappeared on a New York beach.



Dogs traced his scent from his bike to the sea. But no body has been found and it's an ongoing missing persons case.



Read more: https://t.co/Zi5Uf1nF92 pic.twitter.com/kWLCLPusx6 — Ioan Grillo (@ioangrillo) November 17, 2023

Με πληροφορίες του ΝΜΕ