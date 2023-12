Αεροπλάνο προσγειώθηκε κατά λάθος σε παγωμένο ποτάμι στη Σιβηρία

Σε ένα παγωμένο ποτάμι, προσγειώθηκε κατά λάθος ένα επιβατικό αεροπλάνο σήμερα στη Σιβηρία.

Το αεροπλάνο της Polar Airline, μετά από λανθασμένο χειρισμό του πιλότου, αντί να προσγειωθεί δίπλα στην όχθη του ποταμού Κολύμα, όπου υπήρχε λωρίδα προσγείωσης, προσγειώθηκε πάνω στον πάγο. Τριάντα επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αλλά με τα πόδια από το σημείο. Η περιοχή Zyryanka είναι περίπου 70 μίλια κάτω από τον Αρκτικό Κύκλο με πληθυσμό λιγότερο από 4.000 άτομα.



«Δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε το Evening Yakutsk. Η θερμοκρασία στην πόλη που προσγειώθηκε το αεροσκάφος ήταν -41 βαθμούς Κελσίου. Το αεροπλάνο δεν έχει μετακινηθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, παρά το γεγονός ότι δεν υπέστη σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας, το συμβάν χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό περιστατικό».



«Κατά την προσγείωση, το αεροπλάνο παρέκκλινε από τον διάδρομο προσγείωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία του συμβάντος ήταν ένα λάθος του πληρώματος κατά την οδήγηση του αεροσκάφους», δήλωσε η εισαγγελία Μεταφορών της Ανατολικής Σιβηρίας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το συμβάν.

Polar Airlines Antonov AN-24 (RA-47821, built 1971) landed on the ice of the frozen Kolyma River instead of the parallel gravel runway at Zyryanka Airport (UASU), Russia. The landing however was safe and all 34 passengers and crew remained unhurt and walked ashore. The An-24 took… pic.twitter.com/h1nldiFbLm