Πάνω από χίλιοι άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στη Μιανμάρ εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την πολιτική κυβέρνηση του Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών αναπτύχθηκαν κοντά στο πανεπιστήμιο της Ρανγκούν, όπου γίνεται η διαδήλωση.

«Θα συνεχίσουμε να συγκεντρωνόμαστε ώσπου να αποκτήσουμε δημοκρατία. Κάτω η δικτατορία», δήλωσε ο Μίο Ουίν, ένας από τους διαδηλωτές, 37 ετών, ανάμεσα σε κόρνες αυτοκινήτων και συνθήματα.

«Η δικτατορία είναι βαθιά ριζωμένη στη χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό», στηλίτευσε ο Μίατ Σόου Κίο, καθώς η άλλοτε Βιρμανία έχει ήδη ζήσει πενήντα χρόνια υπό τον στρατιωτικό ζυγό μετά την ανεξαρτησία της το 1948.

Χθες Σάββατο χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ. Επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση μετά το πραξικόπημα των στρατιωτικών, που επέβαλαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και συνέλαβαν την Αούνγκ Σαν Σου Τσι και δεκάδες πολιτικούς ηγέτες και ακτιβιστές.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «λευτεριά στη μητέρα Σου», αναφερόμενοι στην επικεφαλής της ανατραπείσας κυβέρνησης. Άλλοι ανέμιζαν τις κόκκινες σημαίες του κόμματός της, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, ή έκαναν έναν χαιρετισμό με υψωμένα τρία δάχτυλα, χειρονομία αντίστασης στους πραξικοπηματίες.

Ο ρόλος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης

Update: As crowds gather for a second day of anti-coup protests in #Myanmar , real-time network data show the country remains in the midst of a nation-scale internet blackout with national connectivity flatlining at just 14% of ordinary levels 📵 📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/z3doUYt5bq

Παρά τη διαταγή να κοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο που έδωσαν οι στρατηγοί, η συγκέντρωση αναμεταδιδόταν απευθείας μέσω Facebook, όπου αφθονούσαν τα μηνύματα υποστήριξης. «Είστε οι ήρωές μας», «σεβασμός στους διαδηλωτές».

Η λογοκρισία συνεχίζεται, ενώ σε μεγάλο μέρος της χώρας δεν υπήρχε πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα. Η πρόσβαση στο Facebook, βασικό εργαλείο επικοινωνίας για εκατομμύρια πολίτες της Μιανμάρ, όπως και στο Twitter και στο Instagram, έχουν περιοριστεί.

Internet in Myanmar is down to 14%, but some people are still able to get out livestreams showing thousands upon thousands of people protesting against the coup. The world is watching. #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/XlDNP6qZRp