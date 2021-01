Οι εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ένα ορυχείο χρυσού στην Κίνα από τις 10 Ιανουαρίου ίσως χρειαστεί να περιμένουν άλλες 15 ημέρες για να μπορέσουν να σωθούν, ανέφεραν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Συνολικά 22 εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μετά από έκρηξη στο ορυχείο Hushan στην Qixia, μια μεγάλη περιοχή παραγωγής χρυσού στην επαρχία Shandong στις βορειοανατολικές ακτές.

Ο ένας, όπως έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές είναι νεκρός, ενώ 11 είναι γνωστό ότι είναι ζωντανοί. Τα υπόλοιπα 10 άτομα αγνοούνται.

Οι διασώστες τρύπησαν νέες διόδους την Πέμπτη για να φτάσουν σε 10 από τους άντρες στο μεσαίο τμήμα του ορυχείου, πάνω από 600 μέτρα από την είσοδο.

Μέσω αυτών των ανοιγμάτων έστειλαν τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στους εγκλωβισμένους. Ένας άλλος επιζών έχει βρεθεί σε διαφορετικό τμήμα του ορυχείου.

Οι δίοδοι περιλαμβάνουν έναν άξονα τον οποίο οι διασώστες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τους επιζώντες στην επιφάνεια με ασφάλεια.

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 15 ημέρες για την εξάλειψη των εμποδίων, δήλωσε ο Γκονγκ Χαϊτάο, αναπληρωτής επικεφαλής του Γιαντάι, σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης διάσωσης.

Ο λόγος είναι ένα «σοβαρό μπλοκάρισμα» 350 μέτρων, πολύ χειρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους είχε πάχος περίπου 100 μέτρα και βάρος περίπου 70 τόνους.

China: Intensive efforts to extract miners trapped underground for more than ten days in China pic.twitter.com/UZFw2kC4Cr