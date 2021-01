Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη στο Ινστιτούτο Serum της Ινδίας, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή εμβολίων κατά του κορωνοϊού στον κόσμο.

«Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί» από την πυρκαγιά, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Πούνε, Μουρλιντχάρ Μοχόλ ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Αντάρ Πουναουάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Η διοίκηση είπε ότι η παραγωγή του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού δεν έχει επηρεαστεί.

Το SII έχει εγκρίνει το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την AstraZeneca.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.