Με μία ειρωνική ανάρτηση στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ σχολίασε την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, η ακτιβίστρια για το κλίμα, ανέβασε μία φωτογραφία όπου ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται στην πόρτα του ελικοπτέρου Marine One με υψωμένη τη δεξιά γροθιά. Το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών είχε προσγειωθεί στον κήπο του Λευκού Οίκου για να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

«Φαίνεται ένας πολύ χαρούμενος ηλικιωμένος που κοιτάζει μπροστά προς ένα λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τόσο όμορφο θέαμα!», έγραψε η Τούνμπεργκ επαναφέροντας έτσι τις φράσεις μίας παλιότερες διαμάχης που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9