Μια γυναίκα στην Αίγυπτο συνελήφθη προσωρινά με κατηγορίες πως μαγείρεψε «απρεπή» κέικ, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα κέικ, που διακόσμησε με γεννητικά όργανα και εσώρουχα φτιαγμένα από γλάσο, προορίζονταν για ένα πάρτι γενεθλίων σε ιδιωτικό αθλητικό κλαμπ στο Κάιρο.

Όταν οι φωτογραφίες έγιναν viral, η γυναίκα συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 319 δολαρίων, ενώ η ίδια φέρεται να αρνείται πως διακόσμησε τα γλυκά με σεξουαλικά υπονοούμενα.

#Egypt : The pastry chef of somewhat risque little cakes shared by group of women at the Gezira club in Cairo has reportedly been arrested- in latest social media outrage being stirred up over purported moral breach - as TikTok influencers etc have also suffered #نادي_الجزيره pic.twitter.com/7tULlxFRuD