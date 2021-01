Έρευνα για κακοποίηση ενός μανάτου που εντοπίστηκε σε έναν ποταμό στη Φλόριντα με τη λέξη «Τραμπ» γραμμένη στη ράχη του έχει ξεκινήσει η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο είδος του μεγάλου υδρόβιου θηλαστικού (West Indian manatee) έχει χαρακτηριστεί «απειλούμενο» σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία προστασίας της άγριας ζωής.

Το κακοποιημένο ζώο εντοπίστηκε την Κυριακή στις πηγές του ποταμού Χομοσάσα στη Φλόριντα, στη δυτική ακτή της πολιτείας και σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Ορλάντο.

Εκπρόσωπος Τύπου της ίδιας υπηρεσίας, διαβεβαίωσε ότι ο μανάτος δεν φαίνονταν να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η τοπική εφημερίδα «The Citrus County Chronicle» δημοσίευσε ένα βίντεο με μία υποβρύχια λήψη του θηλαστικού που κινείται αργά και φέρει τη λέξη «Τραμπ» γραμμένη πάνω του με μεγάλα γράμματα.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

