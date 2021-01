Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του ατόμου που φαίνεται στις φωτογραφίες μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο να κυκλοφορεί με μία μεγάλη ομοσπονδιακή σημαία.

Tο FBI αναζητά συγκεκριμένα πληροφορίες για τον άντρα που εμφανίζεται στην «Φωτογραφία # 30», όπως περιγράφουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μια σειρά από ανακοινώσεις που ζητούν βοήθεια για τον εντοπισμό δεκάδων άλλων των οποίων οι εικόνες τραβήχτηκαν στις ταραχές μέσα στο Καπιτώλιο, όταν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, εισέβαλαν στο κτίριο έπειτα από παρότρυνση του Αμερικανού Προέδρου.

Το FBI «ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό αυτού του ατόμου που έκανε παράνομη είσοδο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου», ανέφερε το tweet.

Μερικοί άνθρωποι που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο έχουν ήδη εμφανιστεί ή έχουν αναγνωριστεί από το CNN και άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Πολλοί αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες και ορισμένοι έχουν χάσει ή εγκαταλείψει τη δουλειά τους λόγω της συμμετοχής τους στις ταραχές.

Την ίδια ώρα το FBI αναρτά συνεχώς φωτογραφίες οπαδών του Τραμπ από την περασμένη Τετάρτη στο Καπιτώλιο, ζητώντας πληροφορίες.

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying this individual who made unlawful entry into US Capitol on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/Dxyb7kweea pic.twitter.com/DSbXkNx0Il