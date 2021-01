Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε ένα χιονοδρομικό κέντρο στο Νορίλσκ, στον Αρκτικό Κύκλο, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Επειγουσών Καταστάσεων της Ρωσίας, οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς δύο ενήλικες, έναν άνδρα 45 ετών, μια 38χρονη γυναίκα και ένα παιδί. Ένας 14χρονος βρέθηκε ζωντανός και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με κρυοπαγήματα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διασώστες και εθελοντές αγωνίζονται όλη τη νύχτα υπό αντίξοες συνθήκες και ενώ επικρατούν ισχυροί άνεμοι, να φτάσουν στα κτίρια που θάφτηκαν κάτω από τόνους χιόνι και πάγο.

A total of three people have died in an avalanche that struck the Otdelnaya Gora ski resort in northern Russia, investigators said. https://t.co/m50uEopNSU