Σφοδρές επικρίσεις δέχεται στα social media η Ιβάνκα Τραμπ, καθώς αποκάλεσε «Αμερικανούς πατριώτες» τους εισβολείς στο Καπιτώλιο.

Ο κόρη του απερχόμενου προέδρου- και σύμβουλός της- μπορεί να έσβησε την επίμαχη ανάρτησή της στο Τwitter, αλλά ήδη είχαν προλάβει να τη δουν πολλοί.

«Αμερικανοί πατριώτες, όποια παραβίαση ασφαλείας ή ασέβεια στην επιβολή του νόμου είναι απαράδεκτη», ανέφερε στο εν λόγω tweet. «Η βία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Παρακαλώ να είστε ειρηνικοί», έγραψε ακόμη.

We were always told that @IvankaTrump was going to be the “voice of reason” for her father. Instead, she’s just as complicit.



You can delete the tweet, but you calling rioters “American Patriots” will live on! pic.twitter.com/0G8SGvH4fE