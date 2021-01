Χιλιάδες κάτοικοι του Πεκίνου σχηματίζουν ουρές μέσα στο ψύχος για να εμβολιασθούν κατά της Covid-19 πριν από τις μεγάλες μετακινήσεις του νέου κινεζικού έτους, καθώς οι κινεζικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν πάση θυσία ένα νέο επιδημικό κύμα.

Στην κινεζική πρωτεύουσα, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έλαβαν μία πρώτη δόση εμβολίου από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα πληροφορίες του Τύπου. Οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες και οι οδηγοί λεωφορείων ήταν μεταξύ των πρώτων που εμβολιάσθηκαν.

Over 70,000 people in 220 inoculation venues across #Beijing have received the first dose of #COVID19 #vaccine in two days since the city launched the vaccinations for specific groups with higher infection risks on Friday, adding that no serious side effects have been reported. pic.twitter.com/hqDw8Awisq