Άγνωστοι βανδάλισαν δύο έργα του Banksy στη Νέα Ορλεάνη.

Δύο έργα του διάσημου καλλιτέχνη, το The Umbrella Girl και το The Gray Ghost, τα οποία δημιουργήθηκαν το 2008, βανδαλίστηκαν με κόκκινες μπογιές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης αναστατώθηκαν όταν είδαν τις φθορές στα δύο γκράφιτι του καλλιτέχνη. Μάλιστα από κάτω υπήρχε το κείμενο «Team Robbo» και «King Robbo».

Happy to report that the “Umbrella Girl” is restored, with just a patch of red to remember the unfortunate Christmas incident by. Congratulations to Carlos Fundura and his rescue crew! https://t.co/8eSBKoVayM pic.twitter.com/n1BErRwpAx