Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν έρευνα για το θάνατο της Karima Baloch, μιας ακτιβίστριας από το Πακιστάν που ζούσε εξόριστη στο Τορόντο του Καναδά.

Η 37χρονη Karima Baloch αγωνιζόταν από την περιοχή του Μπαλουχιστάν στο δυτικό Πακιστάν, ασκώντας έντονη κριτική στον στρατό και την διοίκηση της χώρας.

Η αστυνομία του Τορόντο έκανε έκκληση για τον εντοπισμό της μετά την εξαφάνισή της την Κυριακή. Λίγο αργότερα, φίλοι της είπαν ότι βρέθηκε η σορός της.

Το 2016, η ακτιβίστρια ήταν μία από τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή, στη σχετική λίστα του BBC.

Η αστυνομία του Τορόντο, σε ανάρτησή της στο Twitter τη Δευτέρα, ανέφερε πως η τελευταία φορά που είδαν την 37χρονη ήταν την Κυριακή στην Bay Street, στην περιοχή Queens Quay West της πόλης.

Σε δεύτερο tweet, λίγο αργότερα, ανέφερε ότι «εντοπίστηκε», χωρίς να προσθέσει καμία λεπτομέρεια.

Φίλοι και συνάδελφοι ακτιβιστές είπαν ότι αν και το πτώμα της βρέθηκε, δεν διευκρινίστηκε η αιτία θανάτου της.

Η αδερφή της, μιλώντας στο BBC Urdu την Τρίτη είπε ότι ο θάνατός της δεν ήταν μόνο μια τραγωδία για την οικογένειά της, αλλά και για το εθνικό κίνημα των Μπαλούχ.

«Δεν πήγε στο εξωτερικό επειδή ήθελε, αλλά επειδή ο ανοιχτός ακτιβισμός στο Πακιστάν είχε καταστεί αδύνατος», δήλωσε η Mahganj Baloch.

Η επαρχία Μπαλουχιστάν έχει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση. Η Karima Baloch ήταν πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Φοιτητών του Μπαχκ (BSO), μια απαγορευμένη ακτιβιστική ομάδα στο Πακιστάν, και η πρώτη γυναίκα ηγέτης της ομάδας.

Ζούσε στον Καναδά από το 2015 μετά από αναζήτηση ασύλου, καθώς ότι η ζωή της κινδύνευε στο Πακιστάν. Η πρώτη της δημόσια έκθεση ως ακτιβίστρια ήταν μια δεκαετία νωρίτερα, το 2005 στην περιοχή Turbat του Μπαλουχιστάν, όπου παρακολούθησε μια διαμαρτυρία, με την εικόνα ενός από τους αγνοούμενους συγγενείς της.

Ακτιβιστές στο Μπαλουχιστάν λένε ότι χιλιάδες αγωνιστές χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο πακιστανικός στρατός αρνείται τις κατηγορίες ότι καταστέλλει βάναυσα τις φιλοδοξίες της περιοχής για αυτονομία.

Αρκετά μέλη της εκτεταμένης οικογένειας των Μπαλούχ είχαν συνδεθεί με το κίνημα αντίστασης με τα χρόνια, και δύο από τους θείους της ακτιβίστριας, ένας αδελφός της μητέρας της και ένας αδελφός του πατέρα της, είχαν εξαφανιστεί. Αργότερα βρέθηκαν τα πτώματά τους.

Η 37χρονη έφτασε στην κορυφή του κινήματος του BSO το 2006, ωστόσο πολλοί από τους ακτιβιστές της ομάδας είτε «εξαφανίστηκαν» είτε κρύφτηκαν τα επόμενα χρόνια και το 2013 η κυβέρνηση απαγόρευσε την δράστη της ομάδας.

Η ίδια το 2015 εξορίστηκε, όταν την κατηγόρησαν για τρομοκρατία. Μετά την μετεγκατάστασή της στο Τορόντο παντρεύτηκε έναν συνάδελφο ακτιβιστή, τον Hamal Baloch. Παρέμεινε ενεργή στην εξορία τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στις δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά και την Ευρώπη.

Το κίνημά της ανακοίνωσε μια περίοδο πένθους 40 ημερών, στην είδηση του θανάτου της.

Το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νότια Ασία ανέφερε πως «Ο θάνατος της ακτιβίστριας Karima Baloch στο Τορόντο του Καναδά είναι βαθιά συγκλονιστικός και πρέπει να διερευνηθεί αμέσως και αποτελεσματικά. Οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη χωρίς να καταφύγουν στη θανατική ποινή».

Έντονη είναι και η αντίδραση στα social media, που ζητούν δικαιοσύνη για τον θάνατό της.

Shocking to wake up to Baloch activist #KarimaBaloch’s mysterious death in Canada. She took on the rogue Pakistan Army & ISI for Balochistan’s freedom. Clearly, Baloch people are not safe even in Canada. PM @JustinTrudeau who panders to Pakistan backed characters is answerable. pic.twitter.com/DmO4pwmwmA