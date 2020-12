Κάθε χρόνο στο Βατικανό στήνεται μια διαφορετική φάτνη, που αρκετές φορές προκαλεί αντιδράσεις. Αλλά η φετινή «διαστημική» πινελιά φαίνεται να έχει προκαλέσει... ξεσηκωμό.

Η φάτνη περιλαμβάνει αστροναύτη, αλλά και μια φιγούρα που σε αρκετούς θυμίζει τον Darth Vader από το Star Wars, κάτι που παρατήρησαν πολλοί, τόσο χρήστες των social media, όσο και ΜΜΕ και ειδικοί.

Η εφημερίδα Catholic Herald χαρακτηρίζει τη φάτνη «κωμικά απαίσια» σε άρθρο με τίτλο «Η ντροπιαστική φάτνη επιστημονικής φαντασίας του Βατικανού». Σημειώνει κάποιοι «πιο ευαίσθητοι τη χαρακτήρισαν δαιμονική, παγανιστική και ειδωλολατρική». Στο Twitter ο Τιμ Στάνλεϊ, ιστορικός και συνεργάτης της εφημερίδας αποκάλεσε τη φάτνη «απολύτως τρομακτική».

Η ιστορικός τέχνης Ελίζαμπεθ Λεβ σχολίασε ότι η φάτνη ότι έχει προκαλέσει «παγκόσμιο ξέσπασμα χλευασμού», μιλώντας στο America Magazine. «Η καθολική εκκλησία έχει μια απίστευτη παράδοση ομορφιάς και παρόλα αυτά, έπειτα από έναν χρόνο δυσκολίας, παρουσιάσαμε κάτι που κάνει τον κόσμο να κοροϊδεύει τον Ιησού», συμπλήρωσε η Λεβ.

Κάθε χρόνο το Βατικανό παρουσιάζει μια διαφορετική φάτνη στην πλατεία Αγίου Πέτρου. Τα φετινά γλυπτά είναι μέρος συλλογής που έφτιαξαν από το 1965 έως το 1975 σπουδαστές και εκπαιδευτικοί σχολής τέχνης στο Καστέλι, πόλη γνωστή για τα κεραμικά της, σύμφωνα με το CNN.

Πάντως δεν έχουν απογοητευτεί όλοι. Ο Τόμι Τιγκ, συγγραφέας του βιβλίου «The Catholic Hipster Handbook» εξέφρασε τον ενθουσιασμό του μέσω Twitter. «Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι ένας λόγος που κυριαρχεί ο καθολικισμός είναι επειδή είναι παράξενος και μετά να μην λατρεύεις τη φάτνη του Βατικανού, ειδικά τον αστροναύτη», έγραψε.

Αλλά και ο Λίνο Ρούλι, παρουσιαστής του «The Catholic Guy Show» στο ραδιόφωνο δεν έκρυψε πόσο εντυπωσιασμένος είναι: «Δεν ξέρω τι μου αρέσει περισσότερο: ο αστροναύτης ή ο τύπος από το Star Wars. Θέλω πραγματικά μία μικρή (εκδοχή) για το σπίτι μας», έγραψε.

Advent Day 13: Behind today’s door...

The Vatican’s Nativity scene is awesome! I don’t know what I love more: the spaceman or the guy from the Star Wars Cantina. I really want a small one for our home.



Thanks to my friend @MountainButorac for these inspirational pics. pic.twitter.com/gUwFuP9KUi