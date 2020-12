Η Μελάνια Τραμπ παραβίασε την πολιτική ενός παιδιατρικού νοσοκομείου για τη χρήση μάσκας, καθώς την αφαίρεσε για να διαβάσει ένα παραμύθι στα παιδιά.

Όπως κάνει κάθε χρόνο, από τότε που έγινε Πρώτη Κυρία, η Τραμπ επισκέφθηκε και φέτος το Children's National Hospital. Έφτασε εκεί φορώντας μάσκα, αλλά όταν πήρε τη θέση της μπροστά από χριστουγεννιάτικο δέντρο, προκειμένου να διαβάσει ένα παραμύθι για τα παιδιά, την αφαίρεσε.

Αν και τήρησε το μέτρο των αποστάσεων, οι κανονισμοί του νοσοκομείου απαιτούν όλοι οι επισκέπτες να φορούν μάσκα. Αυτός ο κανόνας αφορά όλους τους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, ενώ προβλέπει και ότι πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας «όλες τις φορές» που κάποιος είναι κοντά σε άλλους ανθρώπους.

Today, I was grateful to return to @ChildrensNatl to read an inspiring Christmas story & play a game safely with the children. During all of my visits, I have felt the children’s warmth, seen the joy in their eyes & the bright smiles on their faces. #MerryChristmas pic.twitter.com/rcOFmaYFwY