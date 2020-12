Υπέρ ενός «πλήρους lockdown» στη Νέα Υόρκη τάχθηκε ο δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης Μπιλ ντε Μπλάζιο κάνοντας λόγο για «ολοκληρωτική παύση».



Συγκεκριμένα και ενώ ο εμβολιασμός ξεκίνησε από σήμερα στην Πολιτεία, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί ανάμεσά τους και το πλήρες lockdown. Σημειώνεται πως από σήμερα, στη Νέα Υόρκη, τα εστιατόρια απαγορεύεται να σερβίρουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Υπάρχει η πιθανότητα να προβούμε σε ένα πλήρες lockdown μέσα στις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει ανάλογες δηλώσεις του Άντριου Κουόμο, κυβερνήτη της Πολιτείας στο CNN. Σύμφωνα με τον Μπιλ ντε Μπλάζιο «δεν έχουμε δει» τέτοια επίπεδα μόλυνσης από τον Μάιο «και πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη δυναμική, διαφορετικά το νοσοκομειακό σύστημα θα απειληθεί».

Ο ντελ Μπλάζιο υποστήριξε πως πρέπει να δοθεί χρόνος για τη διανομή του εμβολίου και έκανε λόγο για την τελευταία μεγάλη μάχη κατά του κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη.

After halting indoor dining due to a surge in Covid-19 cases, Mayor @BilldeBlasio said New York City could see a “full shutdown in the coming weeks.”



“This kind of momentum that the disease has right now, we’ve got to stop it before it causes too much damage, too much pain.” pic.twitter.com/n6osyqZ97M