Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, αφού άρχισε να πυροβολεί με δυο πιστόλια έξω από καθεδρικό ναό στην αμερικανική μητρόπολη.

Ο ένοπλος, κατά τα φαινόμενα δεν στόχευε κανέναν και άνοιξε πυρ σε τυχαίες κατευθύνσεις, λίγη ώρα αφότου χορωδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους. Ο άνδρας φώναζε όσο «άδειαζε» τα όπλα του «ρίξτε μου», «σκοτώστε με».

Ουδείς άλλος τραυματίστηκε από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό St John the Divine στο Μανχάταν, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σι, διευθυντής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.



Τρεις αστυνομικοί οι οποίοι επενέβησαν στο σημείο πυροβόλησαν εναντίον του άνδρα (τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα) περίπου δεκαπέντε φορές. Τον πέτυχαν τουλάχιστον μία φορά στο κεφάλι, όπως παραδέχθηκε ο Σι.

Η αστυνομία ανέσυρε τα δύο πιστόλια και σακίδιο πλάτης που φόραγε ο άνδρας, που περιείχε ένα δοχείο με καύσιμο, σχοινιά, καλώδια και μαχαίρια.

BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ